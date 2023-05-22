В Национальной академии наук Кыргызстана и Кыргызском государственном техническом университете (КГТУ) заявили, что в их заведениях не планировались лекции первого свергнутого президента Кыргызстана Аскара Акаева.

По словам ректора КГТУ Мирлана Чыныбаева, проведение лекций Акаева в университете даже не планировалось. Об этом он рассказал «Азаттыку».

В Национальной академии наук изданию сообщили, что тоже не планировали проводить лекцию свергнутого президента.

О том, что Акаев планирует провести лекции в кыргызских ВУЗах сообщил ранее сторонник семьи Акаева Бекболот Талгарбеков. Тогда он также сообщил, что Акаев прибыл в Кыргызстан вместе со своей супругой Майрам Акаевой.

После этого в соцсетях распространилось якобы обращение некоторых студентов КГТУ, которые выступили против того, чтобы Акаев выступил в их ВУЗе с лекцией.

Возвращение Акаева

Первый свергнутый президент Кыргызстана Аскара Акаев впервые приехал в страну 2 августа 2021 года спустя 16 лет после своего побега.

Тогда Акаева в аэропорту встретили силовики и отвезли на допрос в ГКНБ по делу о коррупции по проекту «Кумтор» — оттуда он вышел уже к вечеру. В Генпрокуратуре отмечали, что Акаев «активно сотрудничает со следствием» по этому делу.

За то время, пока он находился в стране, Акаев успел встретиться с президентом Садыром Жапаровым и другими чиновниками, а также побывать на малой родине в Чон-Кемине.

8 августа 2021 года стало известно, что Акаев улетел в Москву — перед этим бывший президент заявил, что хотел бы вернуться на родину.

Беглый президент Аскар Акаев правил страной более 15 лет. Он был свергнут в марте 2005 года, после так называемой «тюльпановой революции». Толчком к революции послужили парламентские выборы, которые были признаны международными наблюдателями нечестными.

В очередной раз он прилетел в Бишкек в декабре 2021 года. На следующий день его допросили в ГКНБ по делу «Кумтора». 20 декабря соратник Акаева Бекболот Талгарбеков сообщил СМИ, что с Акаева сняты все обвинения, и теперь он может спокойно посещать Кыргызстан.

21 декабря В ГКНБ сообщили, что расследование уголовного дела в отношении Акаева продолжается и обвинения не сняты.

Однако в январе 2023 года пресс-служба Генпрокуратуры сообщила «Клоопу», что уголовное дело в отношении Акаева прекращено. По данным надзорного органа, Акаев проходил обвиняемым в соучастии в злоупотреблении властью или служебным положением, халатности по эпизодам заключения генерального соглашения с канадской корпорацией «Камеко» в 1992 году и реструктуризации проекта «Кумтор» в 2003 году.

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Кто такой Аскар Акаев?

Аскар Акаев — первый свергнутый президент Кыргызстана. Он бежал из страны в 2005 году в результате «тюльпановой революции». Акаев правил страной более 15 лет. Толчком к революции послужили парламентские выборы, которые были признаны международными наблюдателями нечестными. Акаева также обвиняли в том, что он привлек своих родственников на руководящие госдолжности.

После того как Акаева свергли, он не был на родине 16 лет и смог приехать только в августе 2021 года, чтобы принять участие в допросе по делу «Кумтора». Приезд Акаева вызвал широкий общественный резонанс. Некоторые политики призвали не забывать о совершенных им преступлениях во время 15-летнего правления.

В 2005 году Акаев сбежал в Россию, где сейчас работает главным научным сотрудником Института математических исследований сложных систем МГУ.