Уголовное дело в отношении первого беглого президента Кыргызстана Аскара Акаева прекращено. Об этом 13 января «Клоопу» сообщил пресс-службы Генпрокуратуры Сирожиддин Камолидинов.

По его словам, Акаев проходил обвиняемым в соучастии в злоупотреблении властью или служебным положением, халатности по эпизодам заключения генерального соглашения с канадской корпорацией «Камеко» в 1992 году и реструктуризации проекта «Кумтор» в 2003 году.

Камолидинов пояснил, что дело в отношении Акаева прекратили за истечением срока давности привлечения лица к уголовной ответственности.

Ранее в декабре 2021 года соратник Акаева и экс-руководитель аппарата премьер-министра Бекболот Талгарбеков уже говорил, что со свергнутого президента сняты все обвинения, и теперь он может спокойно посещать Кыргызстан.

В ходе допросов выяснилось, что у него в Центерре* нет ни одной акции, и что он не брал ни единого цента. Теперь дорога для Акаева открыта. Он сейчас очень много работает, даже получил престижную Ломоносовскую премию. Если активную работу закончит, то конечно, вернется в Кыргызстан», — рассказал Талгарбеков.

Кто такой Аскар Акаев?

Аскар Акаев — первый свергнутый президент Кыргызстана. Он бежал из страны в 2005 году в результате «тюльпановой революции». Акаев правил страной более 15 лет. Толчком к революции послужили парламентские выборы, которые были признаны международными наблюдателями нечестными. Акаева также обвиняли в том, что он привлек своих родственников на руководящие госдолжности.

После того как Акаева свергли, он не был на родине 16 лет и смог приехать только в августе 2021 года, чтобы принять участие в допросе по делу «Кумтора». Приезд Акаева вызвал широкий общественный резонанс. Некоторые политики призвали не забывать о совершенных им преступлениях во время 15-летнего правления.

В 2005 году Акаев сбежал в Россию, где сейчас работает главным научным сотрудником Института математических исследований сложных систем МГУ.