В некоторых районах Бишкека ночью с 12 на 13 января произошло отключение электроэнергии. Об этом сообщили в пресс-службе Бишкекского предприятия электрических сетей.

Там пояснили, что случилось это из-за того, что сработала противоаварийная автоматика во время резкого увеличения потребления электроэнергии в часы максимальных нагрузок.

«Оперативно–выездные бригады выехали на место для аварийно-восстановительных работ. По городу круглосуточно работают 33 оперативно-выездные бригады», – сообщили в предприятии.

В предприятии отметили, что при возникновении вопросов по электроснабжению можно обратиться в круглосуточный Колл-центр по номеру 1209 или написать на Whatsapp-номер 0556-001209.

«Также призываем в часы максимальных нагрузок (утром с 8:00 до 09:00 и вечером с 18:00 до 21:00) не включать энергоемкие приборы», – сказали там.

Ранее МЧС прогнозировало аномальные холода. Ведомство со ссылкой на Кыргызгидромет сообщало, что с 11 января по стране будет резкое ухудшение погоды, снег и гололед на дорогах. Там отмечали, что аномальный холод затруднит работу автомобильных, энергетических и коммунальных служб, а также выпас скота.