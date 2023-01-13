Для госпитализации активистки Перизат Сурановой, арестованной по Кемпир-Абадскому делу, не нужно согласование Минздрава. Об этом со ссылкой на пресс-центр ведомства пишет информагентство 24.kg.

Ранее сообщалось, что активистке поставили диагноз: «миома матки», «субмукозный узел», «двусторонний гидросальпинк в женских органах» и она нуждается в срочной операции. В Службе исполнения наказаний (СИН) же заявляли, что для госпитализации Сурановой нужно согласование с Минздравом.

«У нас со Службой исполнения наказаний есть совместный приказ. Согласно ему, если в учреждении есть человек, нуждающийся в плановом лечении, то СИН пишет письмо министерству и больного госпитализируют. Если же пациент в тяжелом состоянии и нуждается в срочном вмешательстве медиков, то они вызывают скорую помощь и сразу госпитализируют в больницу без каких-либо обращений в Минздрав. В случае с Перизат Сурановой ответственны медики СИН. Они такие же дипломированные специалисты, как и мы. Они сами должны оценить, можно ли заключенного лечить планово или он нуждается в срочной операции, и, исходя из этого, решить, куда больного определить», — сказала 24.kg главный специалист управления организации медицинской помощи и лекарственной политики Минздрава Гуласыл Сутуева.

На момент публикации материала «Клоопу» не удалось получить комментарий СИН.

Ранее активистка Перизат Суранова жаловалась на состояние здоровья еще 20 декабря, когда ее навещала независимая врачиня Бермет Барыктабасова.

Она сообщала, что активистка не встает с постели, испытывает резкую боль, а до санузла ей помогают дойти три человека. Также, по ее словам, Суранова страдает от бессонницы, резких головных болей и ухудшения зрения. Тогда активистка держала политическую голодовку, но 28 декабря стало известно, что она прекратила голодовку.

Кемпир-Абадское дело

Перизат Суранову задержали 23 октября вместе с другими политиками и активистами, которые критиковали власть из-за передачи Кемпир-Абадского водохранилища Узбекистану.

Часть задержанных являются членами комитета по защите Кемпир-Абадского водохранилища, который создали за день до арестов.

Всем задержанным вменяют статью «Приготовление к организации массовых беспорядков». Почти всех задержанных суд водворил в СИЗО-1 Бишкека.

Задержанные не признают вину и говорят о давлении, а также утверждают, что уголовное преследование началось из-за их позиции по Кемпир-Абаду. В знак протеста почти все фигуранты дела держали голодовку больше двух недель с требованием, чтобы их отпустили из СИЗО.

Арест активистов и политиков уже осудили ряд депутатов, а Международная правозащитная организация Human Rights Watch призвала власти Кыргызстана освободить всех задержанных.

Фото на главной: Токтосун Шамбетов / «Азаттык».