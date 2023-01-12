Депутат Нуржигит Кадырбеков предложил построить государственный реабилитационный центр для детей с аутизмом и ДЦП. С таким предложением нардеп выступил на заседании Жогорку Кенеша 12 января.

Необходимость постройки центра Кадырбеков объяснил тем, что в Кыргызстане поддержание здоровья детей с аутизмом и ДЦП очень дорогое, а пособие от государства ничтожно мало.

«В частных клиниках есть лечение, но стоимость 39 тысяч сомов, а пособие на ребенка – 8 тысяч сомов. Мама за то, что круглосуточно смотрит за ребенком получает 7 тысяч сомов. Суммарно 15 тысяч сомов. На эти деньги они будут жить или лечить ребенка?» — возмутился Кадырбеков.

По словам депутата, в Кыргызстане «даже нет протокола лечения ДЦП и аутизма».

«В прошлый раз [к властям] обратились матери тех, у кого дети болеют аутизмом, а Минздрав [в ответ] дал информацию по ДЦП. Получается, они думают, что это одно и то же заболевание. Это не так, это два разных заболевания. […] Давайте хороший, новый реабилитационный центр построим. Сначала в Бишкеке, потом в Оше», — сказал депутат.

Дети с ДЦП и аутизмом, которым не помогает государство

Детский церебральный паралич (ДЦП) – термин, объединяющий группу состояний, которые связаны с повреждением мозга на ранних стадиях его развития (внутриутробно, во время родов или в первые два года жизни). Болезнь проявляется по разному — это могут быть нарушения речи и психики, или двигательные расстройства.

Аутизм — не до конца изученное психическое расстройство, имеющее биологическую природу. Им нельзя заболеть и его нельзя вылечить. С этим нарушением развития человек рождается, живет и доживает до старости.

Это расстройство характеризуется выраженным дефицитом личностных, социальных, речевых и других сторон развития и навыков общения.

ДЦП и аутизм — это не заболевания и их невозможно вылечить. Но существуют программы помощи, как терапия и реабилитация, а в случае с аутизмом — медикаменты, которые помогают справляться с некоторыми сопутствующими состояниями.

По теме: Модные бренды, прокачка мозгов и ДЦП. Посмотрите видео Talk People об Азате Марате

История Бекболота — мальчика с ДЦП, который ездит в школу на трехколесном велосипеде

Но в Кыргызстане с реабилитационными центрами беда. В августе 2021 года «Клооп» опубликовал расследование о центре реабилитации детей с ограниченными возможностями здоровья «Аяр бала» в городе Ош. Журналисты выяснили, что власти в разное время распродали земли центра, вследствие чего территория «Аяр бала» сильно сократилась.

Раньше здесь можно было остаться и получать лечение целый месяц, однако сейчас в медучреждении можно оставаться только на десять дней. Связано это с тем, что 70 коек центра всегда забиты, а пациентов с годами меньше не становится.

По словам директрисы реабилитационного центра Зарифы Акматовой, зачастую пациенты ждут своей очереди по три месяца. Помимо детей с ДЦП в центр обращаются родители детей со сколиозом и косолапостью, по словам Акматовой, это является не менее тяжкими заболеваниями.

По теме: Расследование: Как мэрия Оша продала земли Центра реабилитации детей с ОВЗ и (не) пытается их вернуть