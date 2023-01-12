Бишкекский горсуд приговорил активиста и блогера Адилета Балтабая (Адилет Али Мыктыбек) к пяти годам лишения свободы. Такое решение суд вынес 12 января.
В ноябре прошлого года Первомайский райсуд столицы признал активиста виновным в призывах к массовым беспорядкам и назначил ему наказание в виде лишения свободы на пять лет, но отпустил из зала суда, применив пробационный надзор на три года.
Однако 12 января Бишкекский горсуд изменил решение первой инстанции и отменил пробационный надзор. Активиста взяли под стражу в зале суда.
«Я столкнулся с несправедливостью властей, не нарушал условий пробации. Когда сторонники задержанных по Кемпир-Абадскому делу вышли на акцию [10 января], я пошел как наблюдатель и там меня тоже незаконно задержали. Суд был объявлен на эту пятницу, но они, спохватившись раньше времени, сегодня в зале суда вынесли приговор […] Я не буду прекращать попыток добиться справедливости. Я считаю, что меня осудили несправедливо. В конце концов правда восторжествует», — заявил сам Адилет Балтабай после решения суда.
Адвокат активиста Такен Молдокулов сообщил «Азаттыку», что он намерен обжаловать решение горсуда в Верховном суде.
«Это абсолютно несправедливо. Государство начинает строиться с семьи. Глава государства разрушил очередную семью. Насколько я знаю, адвокат подаст жалобу. Но маловероятно, что нас там услышат. Мы ведь знаем, что подобные решения принимаются наверху», — прокомментировала решение суда жена активиста Гулькайыр Жапарова.
Дело Балтабая
Адилета Балтабая 30 июня 2022 года вызвали на допрос в милицию. В тот же день его задержали в рамках уголовного дела по статье «Массовые беспорядки» и водворили в ИВС. Его обвиняли в призыве к массовым беспорядкам.
Владелец телеканала Next TV Равшан Джеенбеков рассказывал «Клоопу», что Адилет Балтабай работал корреспондентом телеканала последние два месяца. По его данным, что поводом для допросов послужили личные посты активиста в Facebook.
Сам активист говорил, что среди его постов отобрали около 20-30, в которых экспертиза подтвердила призывы к массовым беспорядкам. Он отмечал, что не верит результатам экспертиз, которые вынесли «дежурные эксперты Национальной академии наук и Министерства юстиции». Активист говорил, что не считает себя виновным и расценивает дело в отношении себя давлением на свободу слова.
Балтабай в своих постах писал о давлении на свободу слова, месторождении Джеруй, ходил на акции протеста и выступал против ККМ и казино в Кыргызстане, против строительства резиденции президента, выступал в защиту журналиста Болота Темирова и поднимал еще многие другие проблемные темы.