Бишкекский горсуд приговорил активиста и блогера Адилета Балтабая (Адилет Али Мыктыбек) к пяти годам лишения свободы. Такое решение суд вынес 12 января.

В ноябре прошлого года Первомайский райсуд столицы признал активиста виновным в призывах к массовым беспорядкам и назначил ему наказание в виде лишения свободы на пять лет, но отпустил из зала суда, применив пробационный надзор на три года.

Однако 12 января Бишкекский горсуд изменил решение первой инстанции и отменил пробационный надзор. Активиста взяли под стражу в зале суда.

«Я столкнулся с несправедливостью властей, не нарушал условий пробации. Когда сторонники задержанных по Кемпир-Абадскому делу вышли на акцию [10 января], я пошел как наблюдатель и там меня тоже незаконно задержали. Суд был объявлен на эту пятницу, но они, спохватившись раньше времени, сегодня в зале суда вынесли приговор […] Я не буду прекращать попыток добиться справедливости. Я считаю, что меня осудили несправедливо. В конце концов правда восторжествует», — заявил сам Адилет Балтабай после решения суда.