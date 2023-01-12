В Нацэнергохолдинге предупредили, что энергосистема Кыргызстана во время часов максимальных нагрузок исчерпала все имеющиеся генерирующие мощности. С таким заявлением энергетики выступили 12 января.

По их данным, за 11 января суточное потребление по республике при плане 60,7 млн. кВт.ч. по факту составило всего 70,9 млн. кВт.ч. Отмечается, что в прошлом году потребление электроэнергии составляло 59,7 млн кВт.ч.

Несмотря на это, Нацэнергохолдинге сообщили «Клоопу», что вводить плановые отключения или принимать другие ограничения пока никто не собирается. В холдинге добавили, что ограничатся призывом.

Энергетики просят кыргызстанцев не использовать энергоемкие приборы в вечерние (18:00-21:00) и утренние (7:00-10:00) часы нагрузок. Это нужно, чтобы избежать аварийных ситуаций.

По словам замглавы Кабмина Бакыта Торобаева, к подобным холодам все службы готовы.

«Мы летом начали готовиться к зиме. Обеспечили углем. Мы взяли на контроль вопрос по бесперебойной подаче электроэнергии. На сегодня по всей стране нет никаких аварийных ситуаций. Мы можем говорить, что электроэнергия и тепло есть [везде]», — сказал он.

Ранее в Кыргызгидромете сообщили, что в республике ожидается «аномальное похолодание». 10-11 января прогнозировалось понижение температуры воздуха, а 12-13 января столбик термометра в Чуйской долине опуститься до -25°С ночью, а в Суусамырской долине до -38°С.