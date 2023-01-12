Сотрудников Гостаможни, участвовавших в драке в ночном клубе Sky Bar в Оше, уволят. Об этом сообщил председатель Гостаможни Самат Исабеков на заседании по итогам годовой работы ведомства.

«Дело ведёт Военная прокуратура. Такие сотрудники, которые не понимают своих должностных обязанностей, занимаются хулиганством, за дискредитацию таможенной службы должны быть уволены. Мы уволим их с работы», — сказал он.

Исабеков отметил, что в драке участвовали двое сотрудников таможни. По словам Исабекова, их ещё не уволили, потому что один из них находится на больничном, другой — в отпуске.

Драка в ночном клубе Оша произошла 2 января. Видео инцидента опубликовали в соцсетях. Кроме того, блогер Ринат Усупбаев после произошедшего заявил, что среди нападавших были сотрудники ГКНБ и таможенной службы.

10 января Госкомитет нацбезопасности уволил своих сотрудников, участвовавших в драке в ночном клубе Sky Bar, за «дискредитацию высокого звания органов национальной безопасности».

По информации спецслужбы, решение уволить сотрудников ГКНБ принято после служебного разбирательства. Расследованием дела занимается Военная прокуратура.