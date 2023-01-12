Председатель Государственной таможенной службы Самат Исабеков пообещал искоренить коррупцию в ведомстве. Об этом он заявил на пресс-конференции 12 января.

«В народе есть негативный образ Гостаможни, и на то, чтобы избавиться от него, нужно время […] Мы будет работать над искоренением коррупции полностью», — заверил он.

В конце ноября 2022 года глава Кабмина Акылбек Жапаров раскритиковал таможню и заявил о предстоящих «кардинальных» реформах.

Коррупция на Таможне

Таможенную службу называют одним из самых коррумпированных госорганов в стране. Наиболее громкий коррупционный скандал был связан с экс-замглавы таможни Райымбеком Матраимовым — главным фигурантом расследований OCCRP, радио «Азаттык» и «Клоопа».

Журналистам удалось установить, что Матраимов за более 10 лет работы на таможне наладил коррупционную схему совместно с теневым кланом китайского бизнесмена Хабибулы Абдукадыра.

Выяснилось, что Матраимов помогал семейному клану Абдукадыра незаконно перевозить грузы из Китая в Кыргызстан и далее в другие страны Центральной Азии, получая при этом «пожертвования» на счета благотворительного фонда его семьи. Журналисты доказали, что таким путем из Кыргызстана вывели $700 млн.

Точная сумма, которую Матраимов и его родственники заработали благодаря коррупционным схемам, до сих пор неизвестна. Однако признаки внезапного обогащения его семьи были налицо — журналистам, например, удалось найти дорогую недвижимость семьи Матраимовых в Кыргызстане и за его пределами. В США Матраимова и его супругу внесли в санкционный «Список Магнитского».

В начале 2021 года Первомайский райсуд Бишкека признал Матраимова виновным в коррупции, но приговорил к выплате символического штрафа — всего лишь в 260 тысяч сомов. Сам экс-замглавы таможни признался в коррупции и согласился выплатить 2 млрд сомов в качестве компенсации ущерба в бюджет.