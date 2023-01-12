Госкомитет нацбезопасности задержал гражданина Кыргызстана, который принимал участие в войне в Украине. Об этом сообщили в пресс-службе комитета.

По версии ГКНБ, мужчина, имея кыргызское гражданство, перебрался на территорию Украины, «где в рядах военных групп принимал участие в боевых действиях».

«11 января в рамках возбужденного уголовного дела по факту участия гражданина Кыргызстана в вооруженном конфликте на территории иностранного государства К.у.А. был задержан и водворен в ИВС СИЗО ГКНБ», — сообщили в ведомстве.

Следствие по делу продолжается. При этом в ГКНБ не сообщили воевал ли кыргызстанец на стороне России, которая вторглась в Украину, или же принимал участие в боях будучи на стороне украинской армии.

Вторжение российской армии в Украину произошло 24 февраля 2022 года и продолжается до сих пор. За почти год войны Россия сначала захватила значительную часть территории Украины, однако к концу года украинская армия смогла отбить большую часть оккупированной местности.