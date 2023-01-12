Депутаты Жогорку Кенеша на заседании 12 января одобрили в третьем чтении законопроект «О внесении изменений в Кодекс Кыргызской Республики о правонарушениях». Им предлагается ввести наказание за оскорбление учителей.

Изначально предлагалось штрафовать родителей учеников от 12 до 16 лет за «неуважительное отношение, выражающееся в форме оскорблений, нецензурной брани, непристойного поведения, оскорбительного приставания и демонстрации неприличных жестов (знаков), предметов по отношению к педагогам». Штраф должен был составить 2 тысячи сомов. Если нарушение повторяется в течение года, то штраф предлагалось увеличить до 5 тысяч сомов или заключать родителей провинившегося ребенка под стражу на срок от трех до пяти суток.

Однако эти нормы раскритиковали депутаты и в конечном итоге их убрали, после доработки законопроекта.

Теперь, согласно законопроекту, за оскорбление учителя будет устное или письменное предупреждение родителей. По словам одного из инициаторов законопроекта депутата Мирлана Самыйкожо, этим будет заниматься комиссия из учителей и представителя районного отдела образования.

«Совершеннолетние лица, оскорбляющие учителей при исполнении служебных обязанностей нецензурными словами, непристойными жестами, в том числе с использованием СМИ, будут оштрафованы на одну тысячу сомов. Мы знаем, что некоторые граждане заходят в школу без разрешения и угрожают учителям», — говорил нардеп 30 ноября.

Инициировали законопроект депутаты Мирлан Самыйкожо и Аманкан Кенжебаев. Теперь после одобрения парламента документ отправят на подпись президенту.

О необходимости защиты учителей заговорили на фоне избиения школьницы в Сузаке в конце мая 2022 года. После случившегося в милиции и Минобразования начали разбирательство.

На видео, снятом учениками, учительница кричала и избивала девочку – та, в свою очередь, словесно защищалась.

Случай вызвал общественные резонанс и неоднозначную реакцию со стороны властей. На инцидент отреагировали тогдашний министр образования Алмазбек Бейшеналиев и замглавы Кабмина Эдиль Байсалов – они поддержали учительницу. По их мнению, в обществе «участились случаи, когда учителя доводят до такого состояния».

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Фото на главной: Гульжан Турдубаева / «Азаттык».