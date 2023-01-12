Блогера Улукбека Карыбек уулу 11 января допросили в отделении Ысык-Атинского РОВД Чуйской области. Информацию об этом «Клоопу» подтвердили в пресс-службе в областной милиции.

По словам блогера, на допросе он пробыл 4,5 часа.

В милиции сообщили, что причиной допроса стало заявление на опубликованный блогером видеоматериал об этнических кыргызах, переселившихся из Таджикистана в Ысык-Атинский район, которые жаловались на давлении госорганов и поборы.

«Я подписал расписку о неразглашении, поэтому не могу обо всем рассказать. Со стороны следователей не было никакого давления. Я выпускал [материал] про кайрылманов из Таджикистана в Ысык-Атинском районе. По этому [материалу], оказывается, поступило заявление от Венеры Шаршеевой (ответственный секретарь Ыссык-Атинского района — прим.ред.)», — рассказал Карыбек уулу после выхода с допроса вечером, но не стал вдаваться в подробности.

В ГУВД Чуйской области добавили, что милиция начала проверку по видеоматериалу Улукбека Карыбек уулу про кайрылманов.

Улукбек Карыбек уулу известен как блогер и гражданский журналист. Он в журналистике с 2011 года. Сначала работал на телеканале «Эхо Манаса», а позже возглавил телеканал «Марва». На парламентских выборах 2021 года он баллотировался в депутаты ЖК в составе партии «Эл Үмүтү». В списке кандидатов был вторым. Партия тогда проиграла выборы.

Основная площадка, на которой блогер публикует свои материалы, — YouTube. На его канал подписаны более 380 тысяч человек. Видео про кайрылманов в Ысык-Атинском районе, опубликованное 7 января, за пять дней набрал более 279 тысяч просмотров.

В августе на блогера пожаловались в Комиссию по рассмотрению жалоб на СМИ. Глава Медицинского профсоюза Кыргызстана Бермет Барыктабасова, которая и обратилась с жалобой, отмечала, что блогер «опорочил честь и достоинство целой профессиональной среды, нанес непоправимый ущерб деловой репутации медицинских работников Кыргызстана».

Причиной для такой жалобы послужили несколько видеоматериалов блогера о том, что медики требуют с граждан деньги за оказываемые услуги. Сам блогер говорил, что руководители системы здравоохранения некорректно реагируют на его расследования.