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36-летняя жительница села Селекционное под Бишкеком 20 сентября поступила в Нацгоспиталь с резаными ранами лица и шеи. По данным СМИ, женщине отрезал уши и нос бывший супруг. Врачи около восьми часов боролись за жизнь пострадавшей, и сейчас врачи оценивают ее состояние как среднетяжелое.

Случай с истязанием женщины произошел в селе Селекционное Сокулукского района Чуйской области. Пострадавшая жила в одном из многоквартирных домов с двумя детьми.

По подозрению в истязании женщины задержали и водворили в ИВС 39-летнего мужчину. По этому факту милиция возбудила уголовное дело по статье «Причинение тяжкого вреда здоровью».

Задержанный мужчина. Фото: пресс-служба ГУВД Чуйской области.

Издание Turmush писало, что задержанный является бывшем мужем пострадавшей. По словам соседей, мужчина на протяжении нескольких часов истязал женщину.

«Утром в семь часов я проснулась от шума. Прислушалась, а там раздался голос мужчины “не плачь, если будешь плакать, обижусь”. И я сразу же обратилась в милицию. Когда открыли дверь, тот изверг выбежал из кухни и напал на милиционеров. Его задержали. В доме было все в крови, и она тоже. Изрезал [строительным ножом] нос, уши, лицо, кости было видно. Он пытал ее с жестокостью. Она, бедная, не могла ничего сказать. Увидев нас, она обрадовалась. […] Только бог знает, сколько он над ней издевался», — рассказала журналистам Super.kg одна из соседок.

Сама пострадавшая рассказала соседке, что ее бывший муж ворвался в дом, когда она утром открыла дверь, чтобы пойти на работу.

«Старший сын ушел на учебу, и следом я собиралась выходить, но у входа он ударил меня дважды, и я потеряла сознание», — цитирует пострадавшую ее соседка.

По словам женщины, мужчина не давал покоя своей бывшей жене и нередко угрожал.

«Когда его выводили, он успел крикнуть [пострадавшей], что зарежет её, если она напишет заявление», — говорит соседка.

В Минздраве «Клоопу» сообщили, что на утро 21 сентября состояние пострадавшей оценивается как среднетяжелое. В общей сложности операция продлилась около восьми часов.

«Пострадавшая переведена из отделения реанимации в отделение челюстно-лицевой хирургии, находится под наблюдением медработников. Пока проведен первый этап операции», — рассказали в ведомстве. По словам главврача Нацгоспиталя Бакыта Төлөгөнова, женщина потеряла много крови.

По данным издания Kaktus.media, ранее пострадавшая дважды обращалась в органы внутренних дел по факту семейного насилия и изнасилование. В ГУВД Чуйской области подтвердили эту информацию. 

«В первый раз она написала заявление в сентябре 2022 года, сообщив, что бывший муж изнасиловал ее. В тот же день мужчина был задержан милицией Сокулукского района, которая возбудила уголовное дело по статье «Изнасилование». Но в суде разбирательство было прекращено из-за встречного заявления потерпевшей. В январе этого года она вновь заявила об изнасиловании экс-супругом, которого милиция вновь задержала и заключила под стражу. Возбужденное уголовное дело после расследования отправили в Сокулукский районный суд, который отпустил мужчину под пробационный надзор. Он, не согласившись с таким решением, подал апелляцию в Чуйский областной суд, где это дело сейчас рассматривается», — рассказал пресс-секретарь областной милиции Замир Сыдыков.

«У моей сестры два сына. С мужем она разведена на почве его жестокого обращения с ней. После развода он не раз ее избивал, пытал, насиловал, были попытки убийства. […] Мы не раз обращались в милицию, были миллион раз у судмедэксперта, снимали побои, но это все было напрасно. Нам в милиции сказали, что пока не убьет, дело не будем открывать и посадить его не сможем», — цитирует сестру пострадавшей «Sputnik Кыргызстан».

На случай истезания обратили внимание и в парламенте. На заседании 21 сентября депутатка Гуля Кожокулова обратилась к министру внутренних дел Улану Ниязбекову с просьбой «спуститься со своего кресла, поднять этот вопрос на коллегии по семейному насилию и принять меры». 

А нардеп Нилуфар Алимжанова потребовала рассмотреть ответственность сотрудников милиции, которые не принимали мер до этого.

«Почему на такое обращают внимание, когда происходит что-то плохое или кто-то умирает? Это неправильно», — сказала она.

Депутатка Гулшаркан Култаева в свою очередь считает, что подобные случаи — это результат равнодушного отношения к проблеме семейного насилия.

«В случаях семейного насилия женщины обращаются к правоохранителям. Однако из-за равнодушного отношения к проблеме мы сейчас видим последствия. Я требую поднять все заявления по семейному насилию и принять по ним соответствующие меры. Иначе пройдет какое-то время, и женщины либо будут искалечены, либо умрут», — отметила она.

В МВД в свою очередь отметили, что реакция сотрудников милиции 20 сентября «была своевременной, что предотвратило более тяжкие последствия».

Ежегодно в Кыргызстане происходят десятки убийств, когда женщина погибает от рук супруга, сожителя, бывшего мужа или знакомого мужчины. В международной практике это называется фемицид.

Фемицид — убийство женщины, совершаемое, как правило, мужчиной на почве ненависти к женщине, гендерной дискриминации, и/или в результате гендерного насилия при попустительстве государства.

Фемицид возникает из идеи превосходства мужчины над женщиной — например, убежденности в наличии права собственности на нее. Зачастую фемицид возникает, когда мужчина заставляет женщину соответствовать стереотипным гендерным ролям — женщина должна выглядеть и вести себя так, как считает мужчина.

К основным критериям фемицида относят убийства, совершенные на почве идеи о второсортности женщин, ревности, культурных правил («женщина должна/не должна»), отказа от интимных отношений и брака, ала-качуу, во время попытки уйти из каких-либо отношений с мужчиной и других подобных причин.

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Иллюстрация на главной: Алина Печенкина.

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