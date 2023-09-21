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36-летняя жительница села Селекционное под Бишкеком 20 сентября поступила в Нацгоспиталь с резаными ранами лица и шеи. По данным СМИ, женщине отрезал уши и нос бывший супруг. Врачи около восьми часов боролись за жизнь пострадавшей, и сейчас врачи оценивают ее состояние как среднетяжелое.

Случай с истязанием женщины произошел в селе Селекционное Сокулукского района Чуйской области. Пострадавшая жила в одном из многоквартирных домов с двумя детьми.



По подозрению в истязании женщины задержали и водворили в ИВС 39-летнего мужчину. По этому факту милиция возбудила уголовное дело по статье «Причинение тяжкого вреда здоровью».

Издание Turmush писало, что задержанный является бывшем мужем пострадавшей. По словам соседей, мужчина на протяжении нескольких часов истязал женщину.

«Утром в семь часов я проснулась от шума. Прислушалась, а там раздался голос мужчины “не плачь, если будешь плакать, обижусь”. И я сразу же обратилась в милицию. Когда открыли дверь, тот изверг выбежал из кухни и напал на милиционеров. Его задержали. В доме было все в крови, и она тоже. Изрезал [строительным ножом] нос, уши, лицо, кости было видно. Он пытал ее с жестокостью. Она, бедная, не могла ничего сказать. Увидев нас, она обрадовалась. […] Только бог знает, сколько он над ней издевался», — рассказала журналистам Super.kg одна из соседок.

Сама пострадавшая рассказала соседке, что ее бывший муж ворвался в дом, когда она утром открыла дверь, чтобы пойти на работу.

«Старший сын ушел на учебу, и следом я собиралась выходить, но у входа он ударил меня дважды, и я потеряла сознание», — цитирует пострадавшую ее соседка.



По словам женщины, мужчина не давал покоя своей бывшей жене и нередко угрожал.

«Когда его выводили, он успел крикнуть [пострадавшей], что зарежет её, если она напишет заявление», — говорит соседка.

В Минздраве «Клоопу» сообщили, что на утро 21 сентября состояние пострадавшей оценивается как среднетяжелое. В общей сложности операция продлилась около восьми часов.

«Пострадавшая переведена из отделения реанимации в отделение челюстно-лицевой хирургии, находится под наблюдением медработников. Пока проведен первый этап операции», — рассказали в ведомстве. По словам главврача Нацгоспиталя Бакыта Төлөгөнова, женщина потеряла много крови.

По данным издания Kaktus.media, ранее пострадавшая дважды обращалась в органы внутренних дел по факту семейного насилия и изнасилование. В ГУВД Чуйской области подтвердили эту информацию.

«В первый раз она написала заявление в сентябре 2022 года, сообщив, что бывший муж изнасиловал ее. В тот же день мужчина был задержан милицией Сокулукского района, которая возбудила уголовное дело по статье «Изнасилование». Но в суде разбирательство было прекращено из-за встречного заявления потерпевшей. В январе этого года она вновь заявила об изнасиловании экс-супругом, которого милиция вновь задержала и заключила под стражу. Возбужденное уголовное дело после расследования отправили в Сокулукский районный суд, который отпустил мужчину под пробационный надзор. Он, не согласившись с таким решением, подал апелляцию в Чуйский областной суд, где это дело сейчас рассматривается», — рассказал пресс-секретарь областной милиции Замир Сыдыков.

«У моей сестры два сына. С мужем она разведена на почве его жестокого обращения с ней. После развода он не раз ее избивал, пытал, насиловал, были попытки убийства. […] Мы не раз обращались в милицию, были миллион раз у судмедэксперта, снимали побои, но это все было напрасно. Нам в милиции сказали, что пока не убьет, дело не будем открывать и посадить его не сможем», — цитирует сестру пострадавшей «Sputnik Кыргызстан».

На случай истезания обратили внимание и в парламенте. На заседании 21 сентября депутатка Гуля Кожокулова обратилась к министру внутренних дел Улану Ниязбекову с просьбой «спуститься со своего кресла, поднять этот вопрос на коллегии по семейному насилию и принять меры».

А нардеп Нилуфар Алимжанова потребовала рассмотреть ответственность сотрудников милиции, которые не принимали мер до этого.

«Почему на такое обращают внимание, когда происходит что-то плохое или кто-то умирает? Это неправильно», — сказала она.

Депутатка Гулшаркан Култаева в свою очередь считает, что подобные случаи — это результат равнодушного отношения к проблеме семейного насилия.

«В случаях семейного насилия женщины обращаются к правоохранителям. Однако из-за равнодушного отношения к проблеме мы сейчас видим последствия. Я требую поднять все заявления по семейному насилию и принять по ним соответствующие меры. Иначе пройдет какое-то время, и женщины либо будут искалечены, либо умрут», — отметила она.

В МВД в свою очередь отметили, что реакция сотрудников милиции 20 сентября «была своевременной, что предотвратило более тяжкие последствия».



Ежегодно в Кыргызстане происходят десятки убийств, когда женщина погибает от рук супруга, сожителя, бывшего мужа или знакомого мужчины. В международной практике это называется фемицид.

Фемицид — убийство женщины, совершаемое, как правило, мужчиной на почве ненависти к женщине, гендерной дискриминации, и/или в результате гендерного насилия при попустительстве государства.

Фемицид возникает из идеи превосходства мужчины над женщиной — например, убежденности в наличии права собственности на нее. Зачастую фемицид возникает, когда мужчина заставляет женщину соответствовать стереотипным гендерным ролям — женщина должна выглядеть и вести себя так, как считает мужчина.

К основным критериям фемицида относят убийства, совершенные на почве идеи о второсортности женщин, ревности, культурных правил («женщина должна/не должна»), отказа от интимных отношений и брака, ала-качуу, во время попытки уйти из каких-либо отношений с мужчиной и других подобных причин.

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