Власти Казахстана 20 сентября опубликовали «реестр лиц, получающих деньги или иное имущество от иностранных государств, международных и иностранных организаций, иностранцев, или лиц без гражданства». В нем сейчас 240 людей и организаций.

Среди них — независимые местные СМИ, журналисты, а также экологические компании, правозащитные организации и НКО.

В списке оказались, в частности, издания Factcheck.kz, Masa media, Международный фонд защиты свободы слова «Адил соз», Международный центр журналистики, представительства крупных международных организаций, таких как Internews, Reuters и Freedom House.

«Помимо НПО, в реестр Комитета госдоходов включили журналистку Динару Егеубаеву. Она с прошлого года активно освещает тему Январских событий и судебные процессы над теми, кого власти считают ”участниками массовых беспорядков”», — отмечает Masa media.

В 2018 году в Налоговый кодекс Казахстана ввели требование о предоставлении отчетности в органы государственных доходов лицами, которые получили деньги или иное имущество от иностранных государств, иностранцев, международных и иностранных организаций.



В 2022 году были приняты поправки, в соответствии с которыми предусматривалось публикация реестра таких лиц. В правительстве республики тогда заявили, что мера направлена на «повышение уровня доверия граждан». При этом сейчас законодательство Казахстана не накладывает каких-либо ограничений на компании и людей, попавших в реестр.

Как отмечает казахстанская служба «Радио Свобода», критики решения властей проводят аналогии с российским списком «иноагентов». По мнению юриста и правозащитника из Казахстанского бюро по правам человека Артура Алхастова, в стране заметна тенденция, которая может указывать на повторение российского сценария.



В России уже на протяжении нескольких лет действует закон об «иностранных агентах». Если сначала «клеймо иноагента» ставили только юридическим лицам, таким как СМИ, то с конца 2020 года «иноагентами» стали признавать и обычных граждан. Сейчас «иноагентам» в России грозят крупные штрафы, а в случае неоднократного нарушения законодательства – тюремные сроки. Фактически закон позволяет преследовать критиков российской власти.



В Кыргызстане тоже пытаюсь принять аналогичный законопроект об «иноагентах». В середине мая в Жогорку Кенеш поступил законопроект, который предлагает внести изменения в закон об НКО и Уголовный кодекс. Этим документом группа из более 30 депутатов предложила ввести в Кыргызстане аналог российского определения «иностранный агент» и нормы, ужесточающие ответственность за то или иное нарушение со стороны НПО/НКО и их сотрудников.

Законопроект, который критиковали международные организации и правозащитники, отложили до осени 2023 года, потому что депутаты ушли на летние каникулы.

На фоне критики документа часть депутатов уже вышли из состава инициаторов законопроекта. Однако основная инициаторка проекта закона депутатка Надира Нарматова заявила, что, несмотря на критику, она не будет отзывать документ.

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