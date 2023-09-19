Заседание Комитета по правопорядку, борьбе с преступностью и противодействию коррупции Жогорку Кенеша, назначенное на 19 сентября, не состоялось. На нем должны были рассмотреть в первом чтении законопроект об «иноагентах».



Как пишет «Азаттык», заседание не состоялась из-за отсутствия кворума. Пришел всего один депутат.

«Сегодня на заседании профильного комитета должны были рассмотреть ряд вопросов. Часть депутатов этого комитета находятся с официальным визитом за рубежом. Но даже в этом случае один из заместителей председателя комитета должен был прийти и с трибуны объявить, что нет кворума, и поэтому заседание комитета откладывается на следующую неделю. Здесь нарушен регламент Жогорку Кенеша», — сказал член этого комитета депутат Алишер Эрбаев.

По его словам, на заседании должны были обсудить концепцию законопроекта об «иноагентах».

«Я один из инициаторов данного законопроекта. Некоторые депутаты вышли из состава инициаторов, но я остаюсь инициатором. На то есть причины. У меня есть личное мнение по этому законопроекту, но его я озвучу на заседании», — добавил Эрбаев.



В середине мая в Жогорку Кенеш поступил законопроект, который предлагает внести изменения в закон об НКО и Уголовный кодекс. Этим документом группа из более 30 депутатов предложила ввести в Кыргызстане аналог российского определения «иностранный агент» и нормы, ужесточающие ответственность за то или иное нарушение со стороны НПО/НКО и их сотрудников.

В России аналогичный закон привел к закрытию многих правозащитных организаций и независимых СМИ. Такого же итога опасаются и эксперты в Кыргызстане, если поправки примут.

Законопроект, который критиковали международные организации и правозащитники, отложили до осени, потому что депутаты ушли на летние каникулы.

На фоне критики документа часть депутатов уже вышли из состава инициаторов законопроекта. Однако основная инициаторка проекта закона депутатка Надира Нарматова заявила, что, несмотря на критику, она не будет отзывать документ.

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Фото на главной: RFE/RL.