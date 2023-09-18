Члены Комитета по правопорядку, борьбе с преступностью и противодействию коррупции Жогорку Кенеша на заседании 19 сентября рассмотрят в первом чтении законопроект об «иноагентах». Об этом говорится в повестке дня, опубликованной на сайте парламента.

Докладчицей по проекту закона выступит депутатка Надира Нарматова. Изначально законопроект должны были рассмотреть в июне, но рассмотрение инициативы отложили до осени.

В середине мая в Жогорку Кенеш поступил законопроект, который предлагает внести изменения в закон об НКО и Уголовный кодекс. Группа из более 30 депутатов предложила ввести в Кыргызстане аналог российского определения «иностранный агент» и нормы, ужесточающие ответственность за то или иное нарушение со стороны НПО/НКО и их сотрудников.

В России аналогичный закон привел к закрытию многих правозащитных организаций и независимых СМИ. Такого же итога опасаются и эксперты в Кыргызстане, если поправки примут.

Законопроект, который критиковали международные организации и правозащитники, отложили до осени, потому что депутаты ушли на летние каникулы.

На фоне критики документа несколько депутатов уже вышли из числа инициаторов законопроекта. Однако основная инициаторка законопроекта Надира Нарматова заявила, что, несмотря на критику, она не будет отзывать документ.