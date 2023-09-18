Кыргызстанский спортсмен Тайырбек Жумашбек уулу завоевал бронзу на чемпионате мира по борьбе в Сербии.

Жумашбек уулу выступал в весовой категории до 61 кг в вольной борьбе. На турнире кыргызстанец победил борцов из Азербайджана и Турции, но в полуфинальной схватке уступил Виталию Аруджа из США.

В схватке за бронзу Жумашбек уулу победил японца Кодай Огаву со счетом 2:1.

Эта медаль стала первой в копилке сборной Кыргызстана на турнире в Сербии и 20-й в истории страны на чемпионатах мира по борьбе.



До этого завершили свое выступление на турнире борцы вольного стиля Нарбек Изабеков (86 кг), Айаал Лазарев (125 кг), Арсалан Будажапов (74 кг), Алмаз Сманбеков (57 кг) и Эрназар Акматалиев (70 кг). Последний занял пятое место в своей весовой категории.

Чемпионат мира по борьбе стартовал 16 сентября и завершится 24 сентября. Спортсмены соревнуются за медали по вольной, греко-римской и женской борьбе.

Этот турнир является первым, на котором будут разыграны путевки на Олимпийские игры в Париже 2024. На чемпионате мира путевки на Олимпиаду получат по пять борцов в каждой олимпийской весовой категории.