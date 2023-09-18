МИД Таджикистана пригласило на встречу посла Кыргызстана Эрлана Абдылдаева после заявления главы ГКНБ Камчыбека Ташиева о кыргызско-таджикской границе. Об этом 16 сентября сообщило МИД РТ.

Ранее Ташиев заявил, что если Таджикистан не откажется от территориальных претензий, то Кыргызстан может предъявить свои претензии соседней стране на основании «обнаруженных исторических документов». По его словам, были найдены новые документы по кыргызско-таджикской границе и «на основании этого юридического исторического документа можно уточнить границу».

На встрече с послом представители МИД отметили, что «высказывание представителя высшей государственной службы Кыргызстана по таджикско-кыргызскому пограничному вопросу вызвали обеспокоенность таджикской стороны».

«Подобного рода комментарии способны нанести серьезный урон ходу переговорного процесса по делимитации и демаркации таджикско-кыргызской границы, а также взаимному доверию», — говорится в заявлении пресс-службы МИД Таджикистана.

Приграничный вопрос

Протяженность кыргызско-таджикской границы составляет 972 километра. Из них 604 власти обеих стран уже уточнили. Из-за неустановленных границ на сопредельных с Таджикистаном территориях в Баткенской и Ошской областях, там периодически возникают конфликты.

После двух крупных вооруженных конфликтов на кыргызско-таджикской границе в 2021 и 2022 году отношения между Бишкеком и Душанбе остаются холодными. Кроме этого граница между двумя странами остается закрытой с апреля 2021 года.

Последний масштабный конфликт произошел 14-17 сентября 2022 года. Боестолкновения велись по всему периметру госграницы. В результате конфликта погибли 63 кыргызстанца, еще 206 человек получили ранения.

Власти Таджикистана отмечали, что в том конфликте погибли 41 человек, а пострадали более 20 человек. Однако «Радио Озоди» (таджикское бюро «Радио Свобода»), со ссылкой на источники, писало о гибели 83 человек.