Президент Садыр Жапаров 18 сентября прибыл с рабочим визитом в Нью-Йорк.

Как сообщили в пресс-службе главы государства, Жапаров примет участие в работе Саммита ООН Диалоге лидеров Саммита по Целям устойчивого развития, выступит на общих дебатах Генеральной Ассамблеи ООН, а также примет участие в первом Саммите глав государств Центральной Азии и президента США Джо Байдена.

«Кроме того, Садыр Жапаров проведет ряд встреч, в числе которых с Генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем, главами иностранных государств и международных финансовых институтов на полях Генассамблеи ООН. Также Президент Садыр Жапаров выступит на кыргызско-американском бизнес-форуме с представителями ряда крупных компаний США», — говорится в сообщении.

В состав официальной делегации вошли глава МИД Жээнбек Кулубаев, завотделом внешней политики администрации президента Муратбек Азымбакиев, начальник управления политических и экономических исследований АП Алмаз Исанов, глава Минприроды Мелис Тургунбаев, министры здравоохранения и экономики Алымкадыр Бейшеналиев и Данияр Амангельдиев, а также глава Минюста Аяз Баетов и постпред Кыргызстана при ООН Аида Касымалиева.

Советник Белого дома Джейк Салливан перед встречей Байдена с главами государств стран Центральной Азии отметил, что «саммит не направлен против какой-либо страны». По его словам, эта встреча «позволит лидерам обсудить ряд вопросов, от региональной безопасности до торговли и связей, изменения климата и текущих реформ, направленных на улучшение управления и верховенства закона».

Он добавил, что по итогам саммита ожидается принятие совместного заявления о дальнейшем сотрудничестве в ключевых областях.

Советник международной НПО Saferworld Джордан Стрит и советник организации по вопросам безопасности и региональных конфликтов в ЦА Илья Джонс в своей статье для Joint Security, освещающей проблемы безопасности, внешней политики и прав человека, дали свои прогнозы в преддверии встречи Байдена и президентов стран Центральной Азии.



По их мнению, добиться немедленного прогресса во время саммита вряд ли удастся, тем не менее встреча станет символическим жестом поддержки региона, который долгое время был второстепенным во внешней политике Вашингтона.