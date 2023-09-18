Поединок кыргызстанской спортсменки Валентины Шевченко с мексиканской спортсменкой Алексой Грассо за возвращение чемпионского пояса UFC завершился вничью.

Их поединок состоялся в ночь на 17 сентября в рамках турнира UFC Fight Night 227 в Лас-Вегасе в США. Бой за чемпионство продлился все пять раундов. Судьи не смогли прийти к единому мнению и матч закончился вничью, а чемпионский титул остался за Алексой Грассо.

Предыдущий матч Шевченко и Грассо прошел 5 марта 2023 года. В первом раунде спортсменки обменялись ударами, во втором и третьем раунде Шевченко удерживала преимущество, но в четвертом — мексиканка провела удушающий прием и Шевченко пришлось сдаться.

До этого момента Валентине Шевченко удавалась семь раз подряд удерживать чемпионский титул UFC. Она не проигрывала ни одного боя с декабря 2018 года.

Шевченко была признана лучшей женщиной-боксером среди женщин в обновленном рейтинге UFC 2021 года, независимо от весовых категорий. В 2022 году MMA-журнал Fighters Only признал ее лучшей женщиной-бойцом.

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