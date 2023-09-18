Комитет по социальной политике Жогорку Кенеша 18 сентября рассмотрел и одобрил в первом чтении поправки в законы «О правах и гарантиях реабилитированных граждан, пострадавших в результате репрессий за политические и религиозные убеждения, по социальным, национальным и другим признакам» и «О Национальном архивном фонде Кыргызской Республики».

Законопроект разработали депутаты Жанар Акаев, Нурланбек Шакиев, Чолпон Султанбекова и Мирлан Самыйкожо.



Они предлагают добавить в действующий закон новую статью, согласно которой осужденные по некоторым статьям Уголовного кодекса РСФСР от 1922 и 1926 годов, действовавшего на территории Кыргызстана до 1961 года, считаются подвергнутыми политическим репрессиям.

Также, согласно законопроекту, признаками политической репрессии являются решения власти, принятые на основании постановления «О красном терроре», указания по вопросам борьбы против басмачества, постановления о государственных преступлениях и о признаках кулацкого хозяйства, а также ряда других актов, принятых властями СССР.

В справке-обосновании к проекту закона говорится, что его цель — реабилитировать граждан пострадавших в результате репрессий за политические и религиозные убеждения, по социальным, национальным и другим признакам в период с 1918 по 1953 годы.

«После распада СССР, начиная с момента приобретения Кыргызской Республикой независимости, наступило время для переосмысления событий, в результате которых граждане стали жертвой политических репрессий, в особенности в период “красного террора” (1918-1924 годы) и сталинских репрессий (1929-1953 годы) и дать им политическую оценку. Однако, тысячи советских граждан несправедливо и ложно обвиненные за всевозможные преступления в различные периоды второй половины XX века и начале XXI века не имеют возможности добиться реабилитации через прокуратуру и суды», — отмечается в документе.



Также депутаты предлагают создать комиссию при Институте истории, археологии и этнологии Национальной академии наук, которая займется реабилитацией репрессированных граждан Кыргызстана. В нее должны войти ученые, представители НПО, Института омбудсмена, органов прокуратуры, МВД, ГКНБ и госархива. Состав комиссии утверждается решением Жогорку Кенеша.

По словам депутата Жанара Акаева, каждое решение в отношении репрессированных, признанное законом неправомерным, предлагается реализовать не через судебно-прокурорское рассмотрение, а в комиссионном порядке, с сохранением индивидуальных отношений.



Он говорит, что это «позволит восстановить честное имя жертв политических репрессий, в первую очередь, расстрелянных, осужденных, выселенных и сосланных, лишенных имущества и жилья, подверженных правовому насилию».



По различным источникам, во время репрессий, наиболее усилившихся в 1937-38 годы, в Кыргызстане было расстреляно от 20 до 40 тысяч человек.