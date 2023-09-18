Издание Kaktus.media ссылаясь на собственные источники сообщило, что политик и экс-спикер Жогорку Кенеша Ахматбек Келдибеков 17 сентября провел свадьбу одного из своих сыновей в ресторане «Ала-Тоо» в Бишкеке.

По информации журналистов, среди приглашенных гостей на свадьбе были разные политики, например экс-президент Сооронбай Жээнбеков и глава ГКНБ Камчыбек Ташиев.

Кроме этого, по данным издания, на той также пришли признавшийся в коррупции экс-таможенник Райымбек Матраимов и криминальный авторитет Камчы Кольбаев, но он покинул мероприятие после приезда Ташиева.

Кто такой Келдибеков

Ахматбек Келдибеков в разное время занимал разные руководящие должности. При президентстве Аскара Акаева он возглавлял Соцфонд. Когда страной руководил Курманбек Бакиев, он был главой Налоговой службы.

В декабре 2010 года Келдибеков стал спикером Жогорку Кенеша и проработал на этой должности до декабря 2011. В 2017 году Келдибеков также выдвигался на пост президента, но из-за непогашенной судимости политик не смог принять участие в предвыборной гонке.

Журналисты «Клоопа» в 2016 году опубликовали расследование и нашли бизнес и земельный участок Аиды Токтоматовой — супруги Ахматбека Келдибекова — в Болгарии. Сам Келдибеков назвал доводы журналистов «попыткой очернения и клеветой».

Ровно два года назад в интервью журналистам «Радио Азаттык» он назвал тогда еще президента Сооронбая Жээнбекова отцом народа, а антигероя коррупционных расследования Райымбека Матраимова — крестным отцом своего сына.

Несмотря на имущество и благосостояние Матраимова, которое не соответствовало его доходам, Келдибеков утверждал, что не видит доказательств того, что крестный отец его сына — коррупционер.

Свою поддержку клану Матраимовых Келдибеков демонстрировал и в 2020 году год, когда на выборах в парламент объявил, что входит в «Мекеним Кыргызстан». Однако после протестов выборы в парламент аннулировали, и экс-спикер стать депутатом не смог.

Также Келдибеков известен своими исками в отношении СМИ и иском против бывшего президента Алмазбека Атамбаева. При правлении Атамбаева Келдибекова обвиняли в коррупции. По версии следствия, он брал взятки, когда был председателем Социального фонда в 2002-2005 годах и во время работы в Налоговой службе в 2008-2009-м.