Бывший спикер парламента Ахматбек Келдибеков 15 октября дал интервью изданию «Азаттык». В течение часовой беседы экс-спикер рассказал о своих планах на предстоящие парламентские выборы 2020 года, а также о своем отношении к президенту Сооронбаю Жээнбекову и связях с бывшим замглавы таможни Райымом Матраимовым.

О выборах 2020 и отношении к президенту

Келдибеков заявил, что собирается участвовать в парламентских выборах 2020 года, однако, по его словам, «еще рано» заявлять о переговорах с отдельными политиками и партиями.

«С самого начала работы на посту президента Сооронбай Шарипович не стал заявлять, что избрался от СДПК, что будет поддерживать кадры только от этой партии. Он сумел показать, что является отцом всего народа», — заявил Келдибеков о президенте.

По его словам, «большое достижение» Жээнбекова на посту главы государства в том, что тот «не стал никого делить» и звал на государственные мероприятия бывших политиков и чиновников, чтобы обсуждать будущее страны.

Келдибеков также положительно отозвался об аресте Алмазбека Атамбаева, несмотря на то, что бывший президент поддерживал Сооронбая Жээнбекова на президентских выборах в 2017 году.

О Райымбеке Матраимове

По словам Келдибекова, он знаком с экс-замглавы таможенной службы еще со времен, когда «тот был инспектором таможни». Согласно биографии Матраимова, тот работал инспектором таможенной с 1997 по 2004 годы.

Экс-спикер также подтвердил, что Райымбек Матраимов является окул-ата (крестным отцом — прим. ред.) его сына. Келдибеков заявил, что «гордится» этим, и добавил, что это произошло по его инициативе.

«Говорят, что он коррупционер. Но на сегодняшний день ни суд, ни правоохранительные органы не предъявили ни одного доказательства», — заявил Келдибеков.

Он добавил, что «у хороших людей много врагов», а когда Райымбек Матраимов руководил ошской таможней, отчисления в бюджет увеличивались.

Семья Матраимовых считается одной из самых влиятельных и богатых в стране. Весной журналисты «Азаттыка» опубликовали расследование о выводе из Кыргызстана 700 млн долларов и возможной причастности к этому семьи Матраимовых.

Матраимовы опровергли итоги расследования и назвали его «заказным». Финпол начал проверку имущества Райымбека Матраимова в конце января, но ее итоги до сих пор так и не известны.

Политическая карьера Келдибекова

Ахматбек Келдибеков в разное время занимал разные руководящие должности. При президентстве Аскара Акаева он возглавлял Соцфонд. Когда страной руководил Курманбек Бакиев, он возглавил Налоговую службу.

В декабре 2010 года Келдибеков стал спикером Жогорку Кенеша и проработал на этой должности до декабря 2011. В 2017 году Келдибеков также выдвигался на пост президента, но из-за непогашенной судимости политик не смог принять участие в предвыборной гонке.

Журналисты «Клоопа» в 2016 году опубликовали расследование и нашли бизнес и земельный участок Аиды Токтоматовой — супруги Ахматбека Келдибекова — в Болгарии. Сам Келдибеков назвал доводы журналистов «попыткой очернения и клеветой».