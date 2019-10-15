Министр культуры, депутаты и местные чиновники 12 октября в Оше торжественно перерезали ленту на открытии нового отеля Jannat Resort Osh. Через день премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев принял участие в разрезании ленты — он открыл новый фитнес-клуб «Dasmia» в Бишкеке.

В конце сентября президент Сооронбай Жээнбеков тоже присутствовал на открытии международного отеля “Sheraton”. Мы решили поинтересоваться у чиновников, почему они участвуют на открытиях частных предприятий.

Аким Кара-Суйского района Тилек Матраимов

«Меня пригласили, открыли на нашей территории. Мы все пришли, не только я — там были губернатор Ошской области, мэр города, депутаты Жогорку Кенеша. Меня пригласил сам хозяин отеля Бозулан [Мамазаиров]. Я был как гость. Это же внутренняя инвестиция, там пять миллионов долларов вложили, это инвестиция, а потом там рабочие места — для 120 человек рабочие места создали, это хорошо же для района, там подоходные налоги. Мы знаем друг друга. [Глава Jannat] не мой друг, он младше меня. Он меня пригласил как главу Кара-Суйского района».

Депутат Улугбек Ормонов

«Будет пополнение в бюджет, новые рабочие места. Там уже больше 30 человек сегодня приняли на работу. После полного запуска еще около 50 человек будут там работать. То, что 50 человек не уезжая остались работать у себя на родине, по-вашему, неправильно? Я места, касающиеся производства или вот такие, где рабочие места создаются, с удовольствием посещаю. Отель хоть и находится в Оше, но территория Кара-Суйского района. Этими отчислениями в бюджет мы поднимаем район. У нас хоть нет своего [российского бизнесмена Алишера] Усманова, как в Узбекистане, но есть вот такие ребята. Jannat — это бренд кыргызский. Я думаю, он еще увеличит количество отелей не только в Кыргызстане, еще и за рубежом».

Премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев

«В этно-комплексе Dasmia проходил финансовый форум BIFF-2019. Форум был организован со стороны представителей бизнеса. Они пригласили поучаствовать премьера. Он там выступил и посетил их специализированную выставку. Он общался там с участниками форума и несколько участников форума предложили премьеру вместе разрезать ленту. Это было в двух шагах. Он видел, что там люди собрались и прошел, разрезал ленту и уехал», — заявили в правительстве.

Мэр Оша Таалайбек Сарыбашев

С самим мэром нам не удалось связаться, однако в пресс-службе мэрии в интервью «Клоопу» заявили, что не присутствовали на открытии отеля, так как мероприятие проходило в выходные дни. «Это было в Кара-Суйском районе, который граничит с Ошем — видимо, из-за этого. Но мы не владеем точной информацией», — заявили в мэрии.

Редакции «Клоопа» не удалось связаться с министром культуры Азаматом Жаманкуловым, депутатом Торобаем Зулпукаровым и полпредом правительства в Ошской области Узарбеком Жылкыбевым, которые также присутствовали на открытии отеля Jannat в Оше.