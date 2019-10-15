<section><h2><p><strong style="background-color: transparent; color: rgb(0, 0, 0);">Как отстоять свои права на работе? Тест Kloop.kg и программы USAID-IDLO «Доверие суду» </strong></p></h2></section><section><h2><p><strong style="background-color: transparent; color: rgb(0, 0, 0);">Сегодня первый рабочий день. Вас познакомили с коллегами, дали рабочее место и показали, где кофе с печеньками. Все прекрасно, но что-то трудовой договор не видно.</strong></p></h2></section><section><h3><p><strong style="background-color: transparent; color: rgb(0, 0, 0);">Оказалось, у многих сотрудников договор на оказание услуг. Говорят, это выгодно — не нужно платить лишние налоги, достаточно купить патент. Вам предлагают этот тип договора. Как отреагируете?</strong></p></h3></section><section><h3><p><strong style="background-color: transparent; color: rgb(0, 0, 0);">Вы все таки подписали трудовой договор в двух экземплярах и спокойно продолжаете работать. Через несколько дней вас штрафуют за опоздания. Пункт о штрафах действительно есть в договоре. Что делать? </strong></p></h3></section><section><h3><p><strong style="background-color: transparent; color: rgb(0, 0, 0);">А вот и первая зарплата: она оказалась меньше, потому что первые две недели стажировки были неоплачиваемые. В договоре тоже об этом написано, но для вас это сюрприз. </strong></p></h3></section><section><h3><p><strong style="background-color: transparent; color: rgb(0, 0, 0);">Начальство узнало, что «выжпрограммист» и теперь вам регулярно поручают заправлять картридж, устанавливать «пасьянс-косынку» и чинить 1C . Это не очень похоже на обязанности координатора. Как поступить?</strong></p></h3></section><section><h3><p><strong style="background-color: transparent; color: rgb(0, 0, 0);">На работе экстренная ситуация: вас просят остаться на работе допоздна сегодня и возможно даже завтра. Останетесь?</strong></p></h3></section><section><h3><p><strong style="background-color: transparent; color: rgb(0, 0, 0);">Пока вы устраняли экстренную ситуацию, с вами случился несчастный случай: вы сломали ногу и попали в больницу. Работодатель настаивает на неоплачиваемом отпуске, пока вы лежите в больнице. Как поступите? </strong></p></h3></section><section><h3><p><strong style="background-color: transparent; color: rgb(0, 0, 0);">Из-за такого большого количества стресса, начальник слегка не в себе. Он регулярно кричит и срывается на сотрудниках. Как поведете себя с ним?</strong></p></h3></section><section><h3><p><strong style="background-color: transparent; color: rgb(0, 0, 0);">Начальник совсем рассвирепел: вам сообщают, что теперь вы работаете 6 дней в неделю и берете на себя обязанности другого сотрудника (который не выдержал и уволился). Ваши действия? </strong></p></h3></section><section><h3><p><strong style="background-color: transparent; color: rgb(0, 0, 0);">Спустя 4 месяца вас увольняют якобы потому что вы плохо работаете. Официальная причина — сокращение. Вас просят отработать две недели и забрать зарплату. </strong></p><p><br /></p><p><strong style="background-color: transparent; color: rgb(0, 0, 0);"><span class="ql-cursor">﻿</span>Это последний вопрос. Как вы поступите? </strong></p></h3></section><section><h2><p><strong style="background-color: transparent; color: rgb(0, 0, 0);">Суд аксакалов</strong></p></h2><p></p><p><span style="background-color: transparent; color: rgb(0, 0, 0);">Похоже вы самый неконфликтный человек на свете. Вы можете попробовать решать конфликты через суды аксакалов, а такие действительно есть в Кыргызстане.</span></p><p><br /></p><p><em style="background-color: transparent; color: rgb(0, 0, 0);">Как это выглядит:</em><span style="background-color: transparent; color: rgb(0, 0, 0);"> от 5 до 9 человек в возрасте 50 лет и старше выслушивают обе стороны и принимают решение по вашему вопросу. Считается, что это люди с большим жизненным опытом, которые пользуются уважением и авторитетом населения. Они рассматривают вопросы не только по закону, но и по своей совести и личным убеждениям. </span></p><p><br /></p><p><em style="background-color: transparent; color: rgb(0, 0, 0);">В чем плюсы:</em><span style="background-color: transparent; color: rgb(0, 0, 0);"> Это быстрей, чем суды, где разбирательство может затянуться на долгие годы. В законах часто бывают пробелы, и некоторые вопросы действительно требуют решения «по совести», а не по букве закона. Если вы вдруг недовольны решением, после суда аксакалов можно обратиться в обычный суд, но только в течение 10 дней. После этого срока ничего сделать нельзя. </span></p><p><br /></p><p><em style="background-color: transparent; color: rgb(0, 0, 0);">В чем минусы:</em><span style="background-color: transparent; color: rgb(0, 0, 0);"> Во-первых, здесь имеют место личные убеждения судей. Они рассматривают ваш случай сквозь свой жизненный опыт, который не всегда совпадает с вашим. Во-вторых, аксакалы могут решать не все вопросы (полный список можно посмотреть </span><a href="http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/1070?cl=ru-ru#st_15" target="_blank" style="background-color: transparent; color: rgb(17, 85, 204);" rel="noopener noreferrer">здесь</a><span style="background-color: transparent; color: rgb(0, 0, 0);">). Например, в нашем случае они могут рассматривать только вопрос оплаты по трудовому договору — ее размер, сроки и возможные задержки. Но если речь идет о других рабочих моментах, таких как безопасность труда, здесь суд аксакалов не вправе решать. </span></p></section><section><h3><p><strong style="background-color: transparent; color: rgb(0, 0, 0);">Медиация</strong></p></h3><p></p><p><span style="background-color: transparent; color: rgb(0, 0, 0);">Самый лучший вариант для вас — договориться. В Кыргызстане есть институт медиации, который идеально подходит вам. Вы договариваетесь со своим оппонентом о том, что обратитесь к медиаторам. </span></p><p><br /></p><p><em style="background-color: transparent; color: rgb(0, 0, 0);">Как это выглядит: </em><span style="background-color: transparent; color: rgb(0, 0, 0);">Вы выбираете медиатора (или медиаторов), который выступает посредником в решении спора. Этот человек не заинтересован в исходе дела, его задача выбрать максимально приемлемое решение для всех. Для медиаторов есть определенные</span><a href="http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/111668" target="_blank" style="background-color: transparent; color: rgb(17, 85, 204);" rel="noopener noreferrer"> критерии отбора</a><span style="background-color: transparent; color: rgb(0, 0, 0);"> и любой медиатор должен пройти обучение и получить сертификат, а потом — свидетельство от </span><a href="http://mediator.kg/" target="_blank" style="background-color: transparent; color: rgb(17, 85, 204);" rel="noopener noreferrer">Республиканского сообщества медиаторов</a><span style="background-color: transparent; color: rgb(0, 0, 0);">. </span></p><p><br /></p><p><em style="background-color: transparent; color: rgb(0, 0, 0);">В чем плюсы:</em><span style="background-color: transparent; color: rgb(0, 0, 0);"> Иногда полезно попытаться договориться миром, особенно когда вам помогает сторонний и объективный человек. Поскольку медиация — это переговоры, решением обычно довольны обе стороны. Еще один важный момент — в медиации решение принимаете только вы и ваш оппонент. Медиатор только помогает вам прийти к решению. 90 дней — самый долгий срок, в течение которого решается спор. </span></p><p><br /></p><p><em style="background-color: transparent; color: rgb(0, 0, 0);">В чем минусы:</em><span style="background-color: transparent; color: rgb(0, 0, 0);"> Иногда это теряет смысл, потому что любая сторона конфликта может отказаться участвовать в любой момент. Тогда нужно обращаться в суд. </span></p></section><section><h3><p><strong style="background-color: transparent; color: rgb(0, 0, 0);">Третейский суд</strong></p></h3><p></p><p><span style="background-color: transparent; color: rgb(0, 0, 0);">Одна из альтернатив обычным судам в Кыргызстане — Международный третейский суд. Чтобы воспользоваться такой опцией, нужно прописать в договоре арбитражную оговорку. Пример такой оговорки </span><a href="http://www.arbitr.kg/web/index.php?act=view_material&id=13" target="_blank" style="background-color: transparent; color: rgb(17, 85, 204);" rel="noopener noreferrer">есть здесь</a><span style="background-color: transparent; color: rgb(0, 0, 0);">. </span></p><p><br /></p><p><em style="background-color: transparent; color: rgb(0, 0, 0);">Как это выглядит: </em><span style="background-color: transparent; color: rgb(0, 0, 0);">На первый взгляд это выглядит как обычный суд. Но вы сами решаете, сколько</span><em style="background-color: transparent; color: rgb(0, 0, 0);"> </em><span style="background-color: transparent; color: rgb(0, 0, 0);">человек будут решать ваш спор. Это может быть один арбитр или любое нечетное количество. Например, у вас три арбитра. Одного выбираете вы, второго — ваш оппонент, а третьего выберут уже ваши арбитры, чтобы сохранить беспристрастность и объективность. </span></p><p><br /></p><p><em style="background-color: transparent; color: rgb(0, 0, 0);">В чем плюсы:</em><span style="background-color: transparent; color: rgb(0, 0, 0);"> Вы сами выбираете арбитров, которым доверяете. В арбитры берут только больших профессионалов своего дела, зачастую успешных юристов в прошлом. А еще это быстрее, чем суды: только одна инстанция, без обжалований, решение вступает в силу немедленно и исполняется принудительно. </span></p><p><br /></p><p><em style="background-color: transparent; color: rgb(0, 0, 0);">В чем минусы:</em><span style="background-color: transparent; color: rgb(0, 0, 0);"> Это дорого. И решение третейского суда нельзя оспаривать, иначе говоря обратиться в обычный суд после этого не получится. </span></p></section><section><h3><p><strong style="background-color: transparent; color: rgb(0, 0, 0);">Суды</strong></p></h3><p></p><p><span style="background-color: transparent; color: rgb(0, 0, 0);">Кажется, для вас идеальный вариант — все таки идти в суд. </span></p><p><br /></p><p><em style="background-color: transparent; color: rgb(0, 0, 0);">В чем плюсы:</em><span style="background-color: transparent; color: rgb(0, 0, 0);"> Ваш вопрос будет рассматриваться строго по закону, без всяких допущений или оговорок «по совести». Решение суда обязательно к исполнению. Но если вы с ним не согласны, можно обратиться в вышестоящие инстанции: из районного суда в городской, а затем и в Верховный.</span></p><p><br /></p><p><em style="background-color: transparent; color: rgb(0, 0, 0);">В чем минусы:</em><span style="background-color: transparent; color: rgb(0, 0, 0);"> Это долго. Три инстанции, сроки вступления решения в законную силу, заседания переносятся (некоторые люди специально затягивают процесс и не приходят). Есть дела, которые длятся долгие годы и затягиваются до такой степени, что срок исковой давности уже проходит. А еще судебные расходы — гос. пошлину за обращение в суд нужно платить в каждой инстанции.</span></p></section>

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