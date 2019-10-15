Информагентство 24.kg сообщило со ссылкой на пресс-службу мэрии, что около 100 человек днем 15 октября попытались захватить земельный участок площадью семь гектаров в жилмассиве «Калыс-Ордо».

На место инцидента выехали сотрудники управления землепользования и строительства (УЗС) и милиционеры. Они попытались провести разъяснительные работы с мужчинами, которые пытались захватить землю, однако те отказались их слушать.

Начальник УЗС Талант Иманакун уулу сообщил изданию Kaktus Media, что мужчины также «наотрез отказались слушать, что их действия незаконны».

«Зачинщики и организаторы задержаны, на данный момент находятся в отделении милиции № 5, личности нарушителей устанавливаются», — сообщили в мэрии.

Городские власти ранее объявили о моратории на выдачу земель гражданам под строительство.