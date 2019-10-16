По мнению Курманкула Зулушева, парламенту необходимо пересмотреть свой регламент и исключить из обязанностей депутатов написание законопроектов.

«Работа депутата должна заключаться в том, чтобы тщательно изучать законопроекты, и далее принимать их или отклонять. Законопроекты должны писать правительство или соответствующие органы», — сказал Зулушев в передаче «Азаттыка».

В 2018 году «Клооп» изучил данные почти 1200 протоколов голосований кыргызского парламента VI созыва и выяснил, что депутаты принимают законы с 98-процентным одобрением и часто пропускают заседания.

Кроме того, в парламенте практически нет дебатов — по крайней мере, спорные вопросы по законам решаются в комитетах, а дебаты на общих заседаниях мало влияют на итоги голосования.

Сами депутаты подтвердили «Клоопу», что администрация президента, аппарат правительства и линия фракции влияют на голосование.