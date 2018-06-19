Депутаты-конформисты

Период исследования составил один год и девять месяцев — с 15 июня 2016 года по 15 марта 2018 года. Всего мы изучили 1183 протокола голосований по законопроектам, рассмотренным на парламентских заседаниях.

Из этих данных журналисты Kloop.kg выяснили, что депутаты отклонили только 30 документов, а остальные 1153 законопроекта приняли в разных чтениях в среднем с 98-процентным одобрением.

98% — это слишком высокий показатель, который говорит о том, что дебаты на парламентских заседаниях не влияют на итоги голосования.

Похоже, что кыргызские депутаты не имеют принципиальных позиций по многим законопроектам или их принципиальная позиция заключается в том, чтобы соглашаться с коллегами, правительством или администрацией президента. Основная часть законопроектов, по словам самих депутатов, инициируется правительством.

Иллюстрация: Дарья Удалова для Kloop.kg

Эти 98 процентов также говорят о том, что оппозиция в парламенте не имеет голоса, который мог бы влиять на итоги голосования.

В парламенте есть всего несколько депутатов, которые чаще других голосуют против законопроектов — они выделяются на общем фоне, но во многом тоже склоняются к тому, чтобы соглашаться со всеми.

Чаще всего против голосуют депутаты «Ата Мекена» — партии, которая находилась в оппозиции к режиму президента Алмазбека Атамбаева. СДПК, провластная фракция, наоборот, почти никогда не голосует против.

98% — это среднее значение голосов «за» за одобренные 1153 законопроекта среди фактически проголосовавших депутатов. Этот показатель не учитывает депутатов, которых не было на заседании, а показывает, сколько в среднем голосов «за» пришлось на один законопроект.

Итоги голосований по фракциям рассчитаны на основании распределения их голосов «за», «против», отсутствующих и не голосовавших депутатов за все законопроекты. Например, часть депутатов СДПК иногда отсутствовала на голосованиях, какая-то часть голосовала «за», кто-то — «против». Исходя из этого распределения выводится средний показатель конформизма по фракциям.

Само количество законопроектов — 1183 менее чем за два года — говорит о том, что парламент склонен ориентироваться на количество принятых документов.

Сами депутаты настаивают на том, что законопроектов могло бы быть и больше, но их отклоняют во время первых слушаний в комитетах.

По словам опрошенных парламентариев, многие документы связаны с небольшими поправками в действующие законы, например, с исправлением формулировок или грамматических ошибок.

Депутаты говорят, что обсуждение в парламентских комитетах имеет больше веса, чем обсуждение на общем заседании. В комитетах решается больше вопросов — и если комитет одобряет законопроект, то в большинстве случаев это означает, что он пройдет в следующее чтение.

Опрошенные парламентарии также говорят, что их иногда просят проголосовать тем или иным образом. Один из таких просящих — это администрация президента, которая, например, торопит с принятием международных соглашений.

«Иногда идет просьба, почему этот закон поскорее нужно принять, для чего это нужно, что это дает нам в международных отношениях — такое бывает. На моей памяти в большинстве случаев депутаты всегда идут навстречу просьбам правительства и аппарата президента», — говорит Анвар Артыков из СДПК.

А есть и другие ситуации, когда депутаты вынуждены считаться с мнением общественности и принимать законопроекты, которые в некоторых случаях не сможет исполнить правительство.

«Иногда депутаты очень сильно зависят от мнения общественности […]. Иногда они, чтобы как-то понравиться обществу, предлагают такие законы, которые не под силу для исполнения со стороны правительства. Иногда такие разногласия появляются. Это тоже нормально», — объясняет другой депутат СДПК Осмонбек Артыкбаев.

Все вышеперечисленное говорит о том, что депутаты склонны чаще голосовать за все подряд. На основе этих данных Kloop.kg вывел интенсивность конформизма — вероятность того, как будет голосовать народный избранник за законопроект.

Для среднестатистического кыргызского депутата эта интенсивность составляет 74 процента — то есть в 3 из 4 случаев он обязательно проголосует «за».

Конечно, некоторые депутаты склонны голосовать «за» еще чаще — особенно это касается СДПК: в среднем 9 из 10 социал-демократов одобрят законопроект.