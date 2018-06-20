Такие обвинения в адрес Сагындыка Келдибаева выдвинула бывшая депутатка Ыргал Кадыралиева. Центризбирком опровергает ее обвинения — по его информации, Келдибаев отказался от гражданства России еще в 2014 году. Что об этом известно?

Ыргал Кадыралиева, депутатка прошлого созыва Жогорку Кенеша 20 июня обвинила парламентария Сагындыка Келдибаева в наличии российского гражданства. Келдибаев стал депутатом от фракции «Республика — Ата-Журт» 24 апреля.

«Документ из федеральной миграционной службы говорит о том, что на май 2018 года Келдибаев — действующий гражданин Российской Федерации», — сказала Кадыралиева Kloop.kg.

Она пообещала написать заявление на Келдибаева в Генпрокуратуру и призвала депутата сдать мандат, если информация о его иностранном гражданстве подтвердится.

Документ, который Кадыралиева приводит в качестве доказательства — это снимок экрана компьютера на камеру телефона. Если верить изображению на экране, справка миграционной службы России актуальна на 3 июня 2018 года, и на тот момент российский паспорт Келдибаева был действителен.

Сам Келдибаев предоставил Центризбиркому справку о выходе из российского гражданства в 2014 году, но Кадыралиева сомневается в ее подлинности.

Помощник Келдибаева Артур Турганбаев утверждает, что справка подлинная и депутат не имеет двойного гражданства.

«ЦИК проверял Келдибаева на наличие гражданства другой страны перед тем, как вручить ему мандат. Они проверяли, и консульство России в Кыргызстане может дать подобный документ», — сказал Турганбаев.

Российский бизнес Келдибаева

В биографии Келдибаева на сайте Жогорку Кенеша указано, что с 2012 по 2013 год он был учредителем и директором ООО «АСАГА+».

Согласно данным российского сервиса для проверки контрагентов СПАРК, ООО «АСАГА+» зарегистрирована в Красноярске, а ее директор — Назгуль Батаева. Однако с 2012 по 2014 год Келдибаев был учредителем компании и у него был российский ИНН.

В выписке из Единого госреестра юрлиц России учредителем «АСАГА+» с 2014 года значится Батаева, а данных Келдибаева нет.

Справка из посольства

В кыргызском Центризбиркоме сообщили, что Келдибаев, подавая документы на регистрацию депутатом, сам сообщил в анкете, что в 2006 году он принял российское гражданство. Однако, по его словам, он вышел из него 23 декабря 2014 года.

В ЦИКе также сообщили о том, что они получили справку из посольства России, которая подтверждает это.

Ыргал Кадыралиева на это возражает, что определением гражданства в России занимается ФМС, а не посольство.

«Посольство — всего лишь представитель правительства какого-либо государства. Так что я подозреваю, что справка из консульства — фальшивка», — сказала она в интервью Kloop.kg.

Ыргал Кадыралиева

Центризбирком решил уточнить информацию о наличии у Келдибаева гражданства России и направил запросы российским чиновникам.

Возможная заинтересованность Кадыралиевой

Издание «Азаттык» сообщает о возможном семейном конфликте Кадыралиевой и Келдибаева.

Брат Ыргал Кадыралиевой Канжар работал в прокуратуре Оша и потерял это место из-за того, что в 2014 году Генпрокуратура возбудила на него уголовное дело за «вымогательство» и «самоуправство».

Поводом для возбуждения этого уголовного дела послужило заявление от родственников предпринимателя Сактана Келдибаева.

Сактан — родной брат Сагындыка Келдибаева.

Соавтор: Айдай Эркебаева