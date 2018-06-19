Мы проанализировали 1183 протокола результатов поименного голосования депутатов Жогорку Кенеша, которые выглядят вот так:

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Наш анализ охватил период с 15 июня 2016 года по 15 марта 2018 года. Мы выбрали результаты голосования только за законопроекты и проекты кодексов во всех чтениях.

По результатам голосований нам удалось идентифицировать количество заседаний, проведенных за исследуемый период, и распределение голосований за законопроекты в каждое из заседаний. Всего мы охватили 102 заседания, а динамика количества рассматриваемых законопроектов за этот период выглядит так:

На основании сводных данных по количеству голосов «за», «против» и отсутствующих мы вывели показатели конформизма, протестности и прогулов, как по фракциям, так и по депутатам в отдельности.

В результате мы вывели показатель интенсивности конформизма – вероятность того, что парламентарий проголосует «за», который рассчитывается путем определения средней взвешенной распределения голосов депутатов «за», «против», не голосующих и отсутствующих в целом в парламенте и по фракциям. Погрешность расчетов не превышает одного процента.

Распределение голосов среди фракций и интенсивность их конформизма выглядит так: