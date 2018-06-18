КТРК показывает ЧМ-2018, но их нет в списке официальных ретрансляторов. Объясняем

Общественная телерадиокорпорация Кыргызстана (КТРК) выкупила лицензию на трансляцию матчей Чемпионата мира по футболу у компании, зарегистрированной в офшорной зоне. Та официально приобрела лицензию у Международной федерации футбола (FIFA) на трансляцию матчей не только в Кыргызстане, но и в Узбекистане, Таджикистане и Туркменистане. Что об этом известно?

В кыргызском сегменте социальных сетей распространилась информация, что КТРК не имеет лицензии на трансляцию матчей Чемпионата мира по футболу, который сейчас проходит в России, а права на вещание мундиаля в Кыргызстане принадлежат компании Saran Media International Ltd.

кажется, я нашла тему для журналистского расследования )) https://t.co/92p7pBZ74xhttps://t.co/EzQa4HkRuN

права куплены на какой-то сомнительный Saran Media pic.twitter.com/cmrDm3NpPn — MATTeist (@jishirin) June 18, 2018

Гендиректор КТРК Илим Карыпбеков опубликовал копию соглашения с Saran Media о том, что КТРК получила у них право на вещание футбольных матчей.

Карыпбеков сообщил журналисту Kloop.kg, что госкорпорации обошлось дешевле купить лицензию на трансляцию у Saran Media, чем покупать ее напрямую у Международной федерации футбола (FIFA).

«Мы никогда в жизни не выкупали [лицензию] напрямую. Они (FIFA) целыми пакетами продают. Наших денег в жизни не хватит. Saran Media выкупила права по Центральной Азии», — объяснил гендиректор.

Согласно опубликованным Карыпбековым документам, КТРК приобрела эксклюзивные права на теле- и радиовещание Чемпионата мира в Кыргызстане, а также на вещание на мобильных телефонах и интернет-порталах.

Это распространенная практика, когда медиакомпания покупает лицензию не у FIFA. К примеру, европейская организация общественных вещателей European Broadcasting Union приобрела лицензию у федерации для вещания в 36 странах, в том числе и в Казахстане, а местные медиакомпании купили лицензию у нее.

Подобные соглашения зафиксированы в официальном списке аккредитованных СМИ на Чемпионате мира по футболу, но КТРК, как и другие СМИ купившие права у Saran Media, не числится в нем.

Карыпбеков не ответил, почему КТРК нет в официальном списке.

Что за компания Saran Media?

Медиакомпания Saran Media International Limited зарегистрирована на Мальте, а директора компании — Alan Kenan Saran и Mustafa Ilim Usta — граждане Турции.

Международный консорциум журналистов-расследователей ICIJ в своем расследовании Paradise Papers причислил компанию к офшорным.

Paradise Papers — это расследование журналистов из 67 стран о деятельности компаний, зарегистрированных в «экзотических» офшорных зонах, как Мальта, Каймановы острова и Барбадос, где налоги для бизнеса снижены или полностью отсутствуют.

Что за лицензия FIFA?

FIFA обязует медиакомпании получать лицензию для вещания матчей Чемпионата мира. Гендиректор КТРК Карыпбеков отказался сообщать, сколько КТРК заплатила за лицензию Saran Media, сославшись на коммерческую тайну.

Компании могут выкупить права на разные виды вещания — телевизионная трансляция или радиотрансляция, или на мобильных устройствах, или онлайн трансляции в интернете.

Некоторые компании покупают весь пакет, а некоторые ограничиваются только некоторыми видами трансляции.

По данным «Би-би-си», в 2014 году на продаже лицензий телекомпаниям в 214 странах FIFA заработала $2,4 миллиарда.