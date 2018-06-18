Экс-министр обороны Абибилла Кудайбердиев сообщил, что Алмазбек Атамбаев, будучи президентом Кыргызстана, распорядился передать все четыре работающих кыргызских военных вертолета в аренду Уганде для войны в Сомали. Пресс-секретарь СДПК, которую сейчас возглавляет Атамбаев, считает это заявление «фейком».

Что случилось?

Депутат от оппозиционной партии «Ата-Мекен» Каныбек Иманалиев 14 июня сообщил о том, что кыргызские вертолеты хотят передать в аренду Уганде, чтобы их далее использовали в военных действиях в Сомали.

«У нас всего шесть военных вертолетов. Два в нерабочем состоянии, два получили от США в виде помощи, два — от России. Эти четыре вертолета собираются сдать в аренду через компанию из Уганды в Сомали, где идет война. Кыргызстан не получит ни тыйына, все деньги поступят в Дубай. Наносится урон авторитету Кыргызстана на мировой арене за помощь стране, где идет война. Во-вторых, мы получали их в помощь от России и не имеем права передавать третьей стороне», — сказал Иманалиев.

Депутат отказался комментировать свое заявление журналисту Kloop.kg, утверждая, что «на заседании все сказал», а Генштаб опроверг его слова о том, что вертолеты должны передать в аренду другой стране.

Тем не менее, СМИ опубликовали распоряжение о передаче вертолетов, датированное 2014 годом и подписанное экс-президентом Атамбаевым.

«Приказ Атамбаева»

Радио «Азаттык» и издание «Коммерсантъ» опубликовали распоряжение 2014 года, по которому Уганде должны были передать вертолеты — два Ми-24В и два Ми-8МТВ. Под документом стоит подпись Алмазбека Атамбаева, который занимал тогда должность президента Кыргызстана.

По словам бывшего министра обороны Кыргызстана Абибуллы Кудайбердиева, он узнал о договоре через полгода после его подписания, пытался помешать его исполнению, из-за чего его обвинили в коррупции и уволили.

«На основании моего запроса, Генпрокуратура поручила Военной прокуратуре все проверить и последняя вынесла свое заключение. Естественно, что они сказали приостановить действие соглашения, так как оно заключено с нарушением закона. И таким образом вертолеты остались в стране. А меня после этого отстранили от занимаемой должности», — сказал Кудайбердиев.

Автор статьи в газете «Коммерсантъ», экс-депутат Кабай Карабеков, утверждает, что несмотря на заключение военной прокуратуры Сапар Исаков потребовал от Генштаба подчиниться приказу президента. В то время Исаков занимал должность заместителя руководителя аппарата президента.

Ссылаясь на письмо от 4 августа 2015 года на имя начальника Генштаба, «Коммерсантъ» пишет, что Уганда должна была перевести деньги за вертолеты на расчетный счет компании Sky Tech Trading Services FZE в Emirates Bank в Дубае.

Сумма сделки неизвестна, но в случае несоблюдения договора, кыргызская сторона потеряла бы $30 млн.

Поиск компании Sky Tech Trading Services FZE в базе данных Центра по расследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP) не дал никаких результатов, а ее телефон, указанный на ее странице в арабском поисковике не отвечает.

Как отреагировал на обвинения Атамбаев?

Сам экс-президент не прокомментировал обвинения в свой адрес, но пресс-секретарь партии СДПК Кундуз Жолдубаева назвала обвинения «фейком».

«Это очередная фейк-новость. Этот вопрос на заседании Жогорку Кенеша озвучил депутат Иманалиев. В ответ официальный орган — Генеральный штаб — заявил, что “никакого соглашения нет, ни один вертолет за пределы страны не вылетал, весь авиапарк находится на аэродромах постоянной дислокации”», — сказала она.

По кыргызским законам, даже если власти инициируют уголовное дело, они не смогут привлечь Атамбаева к ответственности из-за неприкосновенности экс-президента.

Но в июне депутаты парламента предложили законопроект, в котором прописали механизм возбуждения уголовных дел против экс-президентов Кыргызстана. Законопроект разработали после предложения депутата Исхака Масалиева лишить неприкосновенности Алмазбека Атамбаева за то, что тот «минуя премьер-министра, давал поручения министрам» при модернизации ТЭЦ Бишкека.

Уголовные дела против соратников Атамбаева

Вопрос об аренде кыргызских вертолетов Угандой был озвучен на фоне уголовных дел, фигурантами которых стали соратники Алмазбека Атамбаева.

Экс-премьер Сапар Исаков, якобы участвовавший в сделке с арендой вертолетов, уже задержан и находится в СИЗО ГКНБ. Его обвиняют в коррупции при модернизации ТЭЦ Бишкека.

Также по делу о модернизации ТЭЦ задержан бывший министр энергетики Осмонбек Артыкбаев — его обвиняют в заключении невыгодного для Кыргызстана контракта.

Задержан и другой соратник Атамбаева — Кубанычбек Кулматов, последние несколько лет занимавший должности мэра Бишкека, главы таможни, Российско-кыргызского фонда развития и Нацбанка — его обвинили в «незаконном использовании» гранта китайской компании TBEA в бытность мэром столицы.

А 13 июня на допрос в ГКНБ вызвали нынешнего мэра Бишкека Албека Ибраимова. Он проходит свидетелем в деле о растрате вверенного имущества в особо крупном размере в компании ТНК «Дастан», которую он возглавлял в 2012 году. ГКНБ оценивает ущерб от контракта в $470 тысяч.

Экс-президент Алмазбек Атамбаев называет эти дела и задержания «охотой на ведьм» и «местью со стороны друзей» Раимбека Матраимова, которого Сапар Исаков уволил с поста замглавы таможенной службы.

Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков также считался соратником и даже ставленником экс-президента Алмазбека Атамбаева, но их отношения охладели в 2018 году.

Действующий и бывший президенты отрицают противостояние, однако с приходом Жээнбекова к власти уволили всех ближайших сторонников Атамбаева, которые занимали высокие должности. Единственным высокопоставленным сторонником Атамбаева остается мэр Бишкека Ибраимов.