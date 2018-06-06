Атамбаев назвал дела против Исакова, Кулматова и Артыкбаева «охотой на ведьм»

Экс-президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев заявил, что бывшего премьера Сапара Исакова, экс-мэра Бишкека Кубанычбека Кулматова и депутата от фракции СДПК Осмонбека Артыкбаева обвинили в коррупции «вопреки здравому смыслу». По его словам, «под крики о борьбе с коррупцией началась охота на ведьм».

Пресс-служба СДПК разослала 6 июня обращение Атамбаева, в котором была реакция бывшего президента на задержание его сторонников — бывшего премьера Сапара Исакова, экс-мэра и бывшего главы таможни Кубанычбека Кулматова и депутата Осмонбека Артыкбаева.

Атамбаев утверждает, что ни Исаков, ни Кулматов не могли принимать решения, в которых их обвиняют спецслужбы. Первомайский суд Бишкека постановил заключить в СИЗО этих бывших чиновников по делам, связанным с модернизацией ТЭЦ Бишкека.

По словам Атамбаева, все решения по модернизации ТЭЦ и распределению китайского гранта принимал он сам и правительство.

«Ключевая роль президента страны в принятии таких решений обусловлена сложившимся дефицитом ответственности государственных органов и служащих, обязанностями главы государства во внешней политике, а также требованиями о реализации Национальной стратегии устойчивого развития», — говорит экс-президент.

Атамбаев называет Исакова и Кулматова борцами с коррупцией.

По словам бывшего президента, правительство Сапара Исакова за 4 месяца обеспечило профицит госбюджета в 5 млрд сомов за счет поступлений от таможни, которую «расчищал от коррупции» Кулматов.

Атамбаев назвал аресты Исакова и Кулматова «охотой на ведьм» и «местью со стороны друзей» Раимбека Матраимова, которого Сапар Исаков уволил с поста замглавы таможенной службы.

«[…] в прошлом 2017 году в рамках борьбы с коррупцией, без всякого шума и показухи, в бюджет было возвращено 9 миллиардов сомов, а перспективы нынешнего года, судя по сегодняшним темпам ожидаются куда ниже», — говорится в обращении.

Аресты Исакова и Кулматова

Первомайский суд Бишкека заключил Исакова и Кулматова под стражу 5 июня.

Исакова обвинили в коррупции при модернизации ТЭЦ Бишкека. По версии спецслужб, он в бытность завотделом внешней политики администрации Атамбаева «лоббировал интересы» китайской компании TBEA при выборе подрядчика для модернизации ТЭЦ Бишкека.

Кулматова обвинили в незаконном использовании $2 млн из китайского гранта при строительстве школы в бишкекском микрорайоне Калыс-Ордо. Китай выделил этот грант совместно с кредитом в $386 млн на модернизацию станции.

Сам Кулматов заявил, что в Кыргызстане «идет политическое преследование» окружения Атамбаева, в которое входит и он сам.

Само разбирательство по модернизации ТЭЦ Бишкека началось после того, как в конце января этого года на станции произошла авария, оставившая большую часть бишкекчан без тепла.

Тогда власти Кыргызстана стали разбираться не только с причинами аварии, но и с тратами китайского кредита в размере $386 млн на модернизацию станции (Кыргызстан должен будет отдать Китаю $500 млн вместе с процентами по кредиту).

Политическое противостояние

Все разбирательство по ТЭЦ Бишкека проходит также на фоне скрытого противостояния между командами бывшего президента Алмазбека Атамбаева и нынешнего главы государства Сооронбая Жээнбекова, который пришел на свой пост в конце ноября 2018 года.

За 7 месяцев президентства Жээнбекова ближайшие соратники Атамбаева, занимающие высокие посты, потеряли свои должности — среди них были, например, главы ГКНБ, генпрокуратуры и МВД.

Самой громкой отставкой стал уход протеже Атамбаева Сапара Исакова с поста премьер-министра — это произошло в результате вотума недоверия со стороны парламента 19 апреля. После отставки Исаков стал заместителем Атамбаева в СДПК.

ГКНБ несколько раз вызывал Исакова на допросы по делу о модернизации ТЭЦ — на первых допросах он был свидетелем, а 29 мая ему предъявили обвинения в коррупции.

Исаков утверждал, что он «чист». После первого вызова в ГКНБ он заявил, что у властей нет оснований его задерживать. Тогда экс-премьер согласился с тем, что он должен ответить на вопросы следствия.