Экс-мэра Бишкека Кулматова заключили под стражу из-за «незаконного использования» китайского гранта

Первомайский райсуд Бишкека заключил под стражу экс-мэра города и бывшего главу таможенной службы Кыргызстана Кубанычбека Кулматова до 28 июня. Его обвиняют в незаконном использовании $2 млн из гранта китайской компании ТВЕА.

Суд заключил Кулматова под стражу 5 июня. Заседание суда по делу экс-мэра состоялось после его допроса в Госкомитете нацбезопасности. По решению суда, Кулматов пробудет в СИЗО ГКНБ до 28 июня.

Cледователи ГКНБ предъвили обвинение Кулматову еще 18 мая. По версии следствия, он в 2014 году, будучи мэром Бишкека, незаконно использовал грант китайской компании ТВЕА в $2 млн, которая модернизировала ТЭЦ Бишкека.

Деньги предназначались для строительства двух новых школ в регионах Кыргызстана, но Кулматов, по версии следствия, перенаправил деньги на постройку школы в жилмассиве Калыс-Ордо недалеко от Бишкека.

Сам Кулматов заявил, что в Кыргызстане «идет политическое преследование» окружения экс-президента Алмазбека Атамбаева, в которое входит и он сам.

«Мое личное мнение — это дело политическое. Вы, сами видите, что происходит в Жогорку Кенеше, в мэрии города в отношении меня», — сказал он.

29 мая суд по запросу ГКНБ наложил арест на имущество экс-мэра.

Кроме Кулматова, Первомайский суд в тот же день заключил под стражу экс-премьера Кыргызстана Сапара Исакова — по делу о модернизации ТЭЦ Бишкека.

Грант TBEA

Китайская компания TBEA выделила Кыргызстану грант в $20 млн по проекту «Модернизация ТЭЦ Бишкека». Сама модернизация проводилась за счет китайского кредита в $386 млн.

По информации Нацэнергохолдинга, $2 млн из грантовых средств потратили на строительство школы в жилмассиве Калыс-Ордо. Также деньги из гранта потратили на разработку технико-экономического обоснования строительства Кара-Кечинской ТЭС, обслуживание линии электропередач «Датка-Кемин», покупку двух новых автотрансформаторов и обучение персонала ТЭЦ Бишкека.

Однако документов, в которых бы детально описывалось, как именно потратили грантовые деньги, нет. Чиновники утверждают, что китайская компания сама решала, на что потратить грант, и определяла стоимость покупок условно.

Вопросы к использованию гранта и кредита появились после аварии на бишкекской централи, произошедшей 26 января. Тогда бишкекчане в течение нескольких дней оставались практически без тепла в квартирах, а температура воздуха ночью опускалась ниже -25 градусов по Цельсию.