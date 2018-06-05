Экс-премьера Сапара Исакова взяли под стражу до конца следствия

Первомайский суд Бишкека заключил под стражу бывшего премьер-министра Сапара Исакова до конца следствия — его обвиняют в коррупции при модернизации ТЭЦ Бишкека.

Суд избрал меру пресечения для бывшего премьера 5 июня — это случилось после допроса Исакова в Госкомитете нацбезопасности (ГКНБ).

Пресс-служба ГКНБ сообщила, что бывшего премьер-министра взяли под стражу — он будет находиться в СИЗО ГКНБ до конца следствия.

«Это полная несправедливость, слов нет», — сказал Исаков журналистам после суда.

ГКНБ предъявил обвинения Сапару Исакову 29 мая. По версии следствия, он, будучи завотделом внешней политики в аппарате президента, «пролоббировал интересы иностранной компании» при выборе подрядчика для ремонта Бишкекской ТЭЦ.

Действия Исакова, как считают спецслужбы, нанесли государству ущерб «в особо крупном размере».

Сам Исаков назвал происходящее «полным беспределом».

«Сейчас мы будем с адвокатом тесно работать и доказывать свою невиновность. Но я скажу, что это полный беспредел​. Я в шоке от всего этого», — сказал он журналистам сразу после допроса в ГКНБ 29 мая.

Допросы о модернизации ТЭЦ

Сапар Исаков 5 июня в пятый раз пришел на допрос в ГКНБ по делу о модернизации ТЭЦ, на первые допросы его вызывали в качестве свидетеля, а 29 мая он стал фигурантом уголовного дела.

Исаков утверждал, что он «чист». После первого вызова в ГКНБ он заявил, что у властей нет оснований его задерживать. Тогда экс-премьер согласился с тем, что он должен ответить на вопросы следствия.

В мае 2018 года депутатская комиссия пришла к выводу, что цена модернизации ТЭЦ Бишкека в $386 млн была завышена, а китайская компания, которая вела эти работы, не предоставила детальных отчетов о потраченных на них деньгах.

Депутаты постановили, что генпрокуратура должна дать «правовую оценку» тем, кто участвовал в подписании соглашения, а также изучить рациональность использования кредита.