В начале марта в офисе «Клоопа» начала работать Кыргызская космическая программа. Её участницы планируют запустить к 2020 году первый кыргызский спутник. Подробнее об этом можно прочитать здесь.

Первый этап программы — Школа спутникостроения для девушек, которая началась 5 марта.

День занятий в школе. Фото: Kloop / Кыргызская космическая программа

Прошло три месяца, и пора рассказать всему миру, чего за это время участницы программы достигли:

Научились паять

У нас не было никаких критериев отбора в Школу спутникостроения, кроме того, что отбирали мы только девушек. Когда 5 марта первая группа собралась на занятия, среди участниц были те, кто не имел вообще никакого опыта в инженерии или программировании.

Поэтому занятия в Школе спутникостроения начались с пайки. И хотя это и самый начальный процесс обучения, пайка — не такой простой процесс, как может показаться. (Особенно когда приходится паять оооооочень маленькие объекты.)

Сначала девушки учились делать маленькую цепь из светодиода и аккумулятора. Результат выглядел примерно так:

Потом девушки взялись за более сложные задания. Такие, как, например, спаять бегущую строку из светодиодов. (И, соответственно, запрограммировать её, но об этом расскажем чуть ниже.)

Бегущая строка, которую построили участницы школы.

Научились прототипировать

Следующий левел — собирать базовые схемы на так называемом «бредборде» (от английского слова bread, «хлеб»). «Бредборды» — специальные приборы, на которых можно без паяльника собирать электрические схемы.

Работа с бредбордами (это вот эти маленькие цветные штучки, но они могут быть и больше). Фото: Kloop / Кыргызская космическая программа

Таким образом, участницы школы могли глубже изучить электронику и при этом не тратить слишком много времени на пайку.

На бредборде девушки сконструировали, например, сенсор пульса — прибор для, собственно, измерения частоты пульса.

Научились программировать на Ардуино

Ардуино — это микрокомпьютер, с которым участницы школы начали работать в конце второй недели обучения.

С помощью Ардуино можно делать много чего — можно подключить к нему, например, ультразвуковой дальнометр, который будет измерять расстояние до какого-либо объекта, а Ардуино всю эту информацию будет собирать и выводить так, как это запрограммируют люди.

Или можно сделать вышеупомянутую бегущую строку — вы соединяете к Ардуино светодиоды, а программа даёт им команды, каким цветом в какой момент светиться.

Для нашей школы мы используем Ардуино Уно. Фото: Kloop / Кыргызская космическая программа

Занятия с Ардуино было первыми, на которых девушки учились программировать.

Одним из заданий была, например, работа с фоторезистором — прибором, который измеряет яркость освещения. Соединив его с Ардуино, девушки программировали светодиоды таким образом, что они горели разными цветами в зависимости от яркости освещения в комнате.

Освоили азы 3D-моделирования и 3D-печати

С первых же недель обучения девушки учились моделировать 3D-объекты, а затем готовить их к печати на самом настоящем 3D-принтере.

В итоге девушки напечатали какое-то невероятное количество предметов на принтере, включая детали для самого 3D-принтера!

В этом видео от Кыргызской службы Би-би-си 3D-принтер постоянно мелькает в левом углу кадра:

Про принтер получилась самая маленькая секция, но, как говорит Алина Анисимова, тренерка школы: «А что там ещё рассказать? Мы моделировали и печатали».

Enough said.

Как это всё поможет в постройке спутника?

Когда к концу 2018 года участницы Кыргызской космической программы начнут собирать первые прототипы, им понадобятся все те навыки, которые они изучали в первые три месяца.

Девушки будут сами делать плату для спутника (для этого были нужны уроки по прототипированию) — соответственно, им нужно будет много чего паять (ну а для этого были уроки по пайке).

Ардуино будет, скорее всего, мозгом будущего спутника, а часть его деталей будет напечатана на 3D-принтере.

Что будет в следующие три месяца?

Во-первых, девушки будут оттачивать навыки того, что они уже начали изучать — то есть, дальше программировать, строить более сложные схемы при помощи Ардуино, печатать более сложные детали на 3D-принтере (для этого мы даже купили специальное сопло, которое позволяет печатать деталь из пяти различных материалов — участницы в восторге).

Во-вторых, девушки будут изучать много чего нового, включая физику орбитальных полётов.

Ещё они будут работать над вакуумной камерой. Она будет нужна для того, чтобы точно проверить, как будут вести себя некоторые процессы или детали на орбите.

Кроме того, мы продолжаем набор в Школу спутникостроения, и если вы не успели попасть в весеннюю группу, никогда не поздно присоединиться и изучить всё то, что было описано в этом посте. С высокой вероятностью обучать вас будут другие участницы Кыргызской космической программы.

Если вам интересно стать частью программы, свяжитесь с нашей тренеркой Алиной: +996 555 709869 (этот номер можно добавить и в Whatsapp).

Как у вас с деньгами?

Деньги на Кыргызскую космическую программу мы собираем на платформе Патреон.

За всё время краудфандинга мы уже собрали 3431 доллар и 85 центов. Часть этой суммы скушали комиссии на перевод, но, в основном, эти деньги мы потратили на 3D-принтер и его детали, а также покупку Ардуино и модулей для него, и прочие материалы для обучения (например, аккумуляторы, светодиоды, резисторы, платы и прочее, что всегда нужно в больших количествах для занятий).

Всего на постройку и запуск спутника мы планируем потратить около 150 тысяч долларов. Поэтому мы поставили себе цель добиться к следующему году 10000 долларов в виде ежемесячных пожертвований.

На момент подготовки этого отчёта у нас уже больше 830 долларов ежемесячных пожертвований на Патреоне, и это, правда, намного больше, чем мы ожидали достичь к июню. Но нужно ещё больше, чтобы мы могли регулярно платить тренерам; привозить тех, кто запускал микроспутники; покупать ещё более дорогие компоненты и аппараты для постройки спутника.

Поэтому не стесняйтесь стать частью истории! Вложите в первый кыргызский спутник!