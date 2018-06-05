Замглавы таможенной службы задержан по делу об ущербе в 166 млн сомов

Финансовая полиция (ГСБЭП) задержала зампредседателя Таможенной службы Замирбека Ниязалиева. Его обвиняют в злоупотреблении полномочиями и незаконном оформлении товаров из Китая.

Первомайский суд Бишкека заключил Ниязалиева под стражу до окончания следствия — по информации ГСБЭП, он своими действиями нанес ущерб в 166 млн сомов из-за неуплаты таможенных платежей государству.

Ранее по этому же делу был задержан бывший начальник Центральной таможни Нурбек Айбашев.

По данным ГСБЭП, Айбашев и Ниязалиев совместно с представителем кыргызской компании «А» незаконно оформляли кожаные товары из Китая по заниженной цене.

В 2015 году эта компания заключила контракт с фирмой «U.Q.I.T. Co Ltd» из Урумчи о переработке кожи из Кыргызстана на территории Китая для изготовления кожаных товаров.

Но ГСБЭП выявила, что «U.Q.I.T. Co Ltd» не использовала в производстве кожу из Кыргызстана, но завозила кожаные товары под видом кыргызских и платила за растаможку по заниженной стоимости.

Тем самым в госбюджет Кыргызстана не поступило 166 млн сомов.

Замирбек Ниязалиев работает в таможенной службе с 1997 года. Его назначили заместителем председателя таможенной службы в июне 2017 года. До этого он был начальником управления таможенных платежей с 2014 года.

Соавтор: Айдай Эркебаева

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