Пресс-служба финпола сообщила, что Айбашева водворили в СИЗО до окончания следствия, а в его доме провели обыск. Его обвиняют в злоупотреблении полномочиями и незаконном оформлении товаров из Китая. Из-за неуплаты таможенных платежей государству был причинен ущерб в более 166 млн сомов.

Айбашев начал свою карьеру в таможенной службе в 1994 году в качестве старшего инспектора. Позднее он занимал должности главы и замглавы бишкекской таможни, советника председателя таможенной службы и начальника Центральной таможни.