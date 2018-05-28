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Многие, кто вырос или побывал в советском Таджикистане, с ностальгией вспоминают городской зоопарк, открывшийся в 1961 году. Расположенный на окраине города, парк считался маленькой гордостью Сталинабада (Душанбе), став домом прежде невиданных слонов, бегемотов, львов, тигров и белых медведей.

У всех, кто родился в Советском Союзе и кого мне удалось опросить в соцсетях, сохранилось чувство детского восторга и изумления от встреч с этими огромными экзотическими животными, неустанно бегавшими по периметру вольеров напоказ зрителям всех возрастов.

Юный натуралист Анна Юдина со львенком Ладушкой (1971 г.) и волчицей Лялькой (1974 г.), которую она сама выкормила из соски. Анна была юннатом со второго класса и продолжала работать с животными в Душанбинском зоопарке даже в университете.

Некоторые помнят зоопарк из-за его клуба юных зоологов, чьи участники впоследствии становились серьезными учеными; другим он запомнился интересными лекциями о животном мире, которые там проводились.

Мое поколение, родившееся в 90-х, ассоциирует Душанбинский зоопарк с другими происходящими там событиями. После развала СССР в Таджикистан пришла гражданская война, унесшая жизни более 100 000 человек и 95% зверей зоопарка. В первый раз я побывала в зоопарке в шесть лет, когда ситуация немного стабилизировалась — меня увели оттуда в истерике.

Это воспоминание врезалось в мой детский мозг и осталось там незалеченной раной. Физически в зоопарке ничего не изменилось — планировка и клетки остались прежними. Но голодные времена еще не закончились, а война затронула все институты страны, надолго дизориентированной после потрясений от выхода из Союза.

Я помню ряд темных бетонных клеток. Едкий, застоявшийся, всепроникающий запах мочи и кала. Леопард, отвернувшись ото всех, недвижно лежащий в одном углу. В другом углу — свекла вместо мяса. Пять или шесть медведей, у каждого в клетке — свекла. Волк — с нетронутой свеклой. Одни посетители кричат и теребят клетки, другие кидают бычки и пустые бутылки в животных, а третьи — дешевую сахарную кукурузу, ради которой самые умные медведи научились «танцевать».

Остальные медведи очень заняты — им надо срочно пройтись в один угол клетки, затем в другой, развернуться, сделать два шага, развернуться, сделать два шага, развернуться, сделать два шага, развернуться. Потом развернуться и сделать два шага.

Конечно, не все могут позволить себе такую роскошь — когда твоя длина почти два метра, а длина твоей клетки — три, приходится ходить туда-сюда не разворачиваясь.

Один медведь ушел в транс под неслышимую музыку — он качает головой и телом, вправо-влево, вправо-влево, вправо-влево, вправо-влево, вправо-влево, вправо-влево, вправо-влево, игнорируя свисты и летящую в голову кукурузу. Даже будучи ребенком, ты нутром понимаешь, что медведи не должны так себя вести. Невероятная вонь, шум и будто заевший на видеокассете кадр отчаяния живых существ оказываются чересчур, и родители уводят навзрыд плачущего ребенка.

В 2000-х уже было общепринято посещать зоопарк с пакетом хлеба и яблок. Со временем животных начали кормить немного лучше, но это чуть ли не единственное изменение, которое там произошло. Город оброс вокруг зоопарка — теперь он, по сути, в центре. Хищников уже кормят мясом, правда несвежим: по договору, зоопарк скупает мясо погибших животных у крестьян за копейки и получает просроченные товары из супермаркетов. Наверно поэтому кенгуру и макаки живут на диете из вафель и шоколадного печенья.

Просроченные сладости входят в ежедневный рацион и других видов животных.

Вольеры и условия прошлого века, сводящие животных с ума, остаются такими и сегодня. В 2012 году здесь от сердечного приступа скончался бегемот, прожив всего полгода; в 2015 от нервного стресса умер кенгуру.

В 2016 году погибли медведь и лев. По официальной версии, медведь вышел из незапертой клетки и насмерть подрался со львом. А по версии работника, уволенного после этого события, лев отравился необследованным ветеринаром мясом, а медведь получил рану лапы «от арматуры» и скончался от инфекции.

Неизвестно, сколько животных на самом деле ежегодно умирает от стресса и некомпетентной работы ветеринаров, но достаточно сходить в зоопарк в любой день любого времени года, чтобы самим убедиться, что они подвергаются ежедневным пыткам во всех смыслах этого слова. Когда я пишу «сумасшествие» и «пытки», я не выражаюсь образно. Научно доказано, что животные, подобно людям, могут страдать глубокими психическими расстройствами. Как дикие, так и одомашненные животные могут вести себя ненормально, когда их среда обитания приносит им страдания и наносит необратимый неврологический вред. По присутствию или отсутствию такого поведения зоологи всего мира оценивают их благосостояние в неволе. Что же оно из себя представляет? Одноглазый ястреб (или другой вид — в отделе хищных птиц нет табличек), живущий в клетке 1 х 1,5 х 1,5 м. Любой может просунуть палец или посторонние предметы в клетку.

Стереотипии

Стереотипией ученые называют повторяющееся, ритмическое поведение, у которого нет очевидной цели или функции. Разные виды животных — от хомячков до белых медведей и даже людей, могут так себя вести.

Например, стереотипией могут быть мотание головой или маршировка на одном месте, оральные фиксации (кусание решетки, вылизывание несъедобных объектов), самоповреждение (битье головой о решетку, выщипывание собственных перьев до облысения, вылизывание своих частей тела, например лап, до крови), пейсинг (расхаживание по четкому, неизменному маршруту — ему подвержены большинство видов, от крупных хищников до бройлерных кур) и так далее.

Главная его особенность в том, что оно не случается у животных в дикой среде и считается аномальным.

Стереотипия измеряется частотой и продолжительностью. Чем дольше животное занимается стереотипией каждый день, тем хуже его состояние.

Из-за чего формируются стереотипии?

• слишком маленький вольер — чем меньше среда обитания, тем выше процент стереотипии.

В среднем, у львов в неволе в 17,000 раз меньше пространства, чем в естественных условиях

В Душанбе все хищники (всего 18 медведей, 7 львов, 6 волков и 2 леопарда) живут в двух рядах бетонных коробок площадью 3 х 3 или 6 х 3 метра. В эти клетки солнце попадает только после обеда, а в 50-градусную жару они не проветриваются. Экскременты убирают при помощи сильной струи воды, поэтому холодные времена года звери просиживают в сырости.

• невозможность удовлетворения особенных потребностей животного. К примеру, тигры охотятся, устраивая засады в одиночку. Волки стаей загоняют жертву, общаясь друг с другом и координируя свои действия, пока она не устанет. Медведи в течении для обходят километры своей территории, навещая любимые кусты ягод, поселения сурков, сезонных мест корешков, и так далее.

В целом, когда дикое животное испытывает голод, оно проявляет активность, включая свои инстинкты. Отсутствие возможности воспроизводить виды поведения, заложенные в генетической матрице вида, оставляет след на психике животного.

• скука — в природе все животные должны проявлять смекалку и реагировать на постоянно меняющиеся непредсказуемые обстоятельства, чтобы поесть, избежать хищников, сохранить свой социальный статус, спариться и воспитать потомство. Ученые считают, что существует прямая связь между скукой и возникновением стереотипий.

«Охота хищника не то что не всегда, но даже не слишком часто оканчивается успехом. Хищникам приходится тратить много усилий, в том числе когнитивных, умственных, на то, чтобы поймать жертву», — зоопсихолог Елена Непринцева.

• стресс, вызванный присутствием других животных или людей на слишком близком расстоянии. У некоторых видов животных стереотипии увеличиваются в те дни, когда больше посетителей.

• отсутствие возможности контролировать свою среду обитания. Как говорит заведующая научным отделом Московского зоопарка зоопсихолог Елена Непринцева, «если у вас нет возможности определять, когда вы ложитесь спать, когда вы идете есть, когда вы включаете телевизор, это создает сильнейшие факторы стресса. Такие же факторы действуют и на животных. Для них это не вопрос свободы, а вопрос способности контролировать среду».

• нарушение развития в раннем возрасте например телята, которых слишком рано отделили от матери и которым не дали резиновую соску, будут компульсивно вертеть языком во взрослой жизни.

По мнению ученых, развитие стереотипий показывает, что способность животного взаимодействовать с окружающей средой ухудшается. В целом, они считаются показателем плохого психологического благополучия и общего благосостояния. Некоторые ученые говорят, что «такой процесс можно рассматривать как прямое свидетельство хронических страданий».

Стереотипии ухудшаются со временем, а длительный стресс, который их сопровождает, несет за собой нарушения работы мозга. Эти мозговые дисфункции могут перейти в необратимые нарушения центральной нервной системы. Другими словами, стереотипии – доказательства наличия психических расстройств.

Почему животные так себя ведут?

Существует гипотеза, что стереотипии – это способ адаптации к плохой среде обитания.

Животные пытаются успокоиться, совершая ритмичные движения (не зря младенцы перестают плакать, когда их укачивают), которые позволяют животному меньше замечать факторы стресса. Считается, что со временем стереотипия подкрепляется и входит в привычку, заменяя естественное поведение. Если стереотипии у животных в неволе доказывают неадекватность условий их содержания и наличие психических расстройств, то сложно представить, что происходит с обитателями Душанбинского зоопарка на протяжении всех этих лет. Между прочим, одна из медведиц в клетках – знаменитая Мария, спутница дедушки Талабшо, который гастролировал с ней по всей Центральной Азии. Ее сдали в зоопарк в 2012 году. Мария и старик, символ Душанбе на протяжении 20 лет.

Будущее зоопарка

Мэрия Душанбе еще с 2015 года планировала построить новый зоопарк на холмах в северо-восточной части города — с улучшенной средой обитания для животных. Недавно мэрия объявила, что хочет построить новый зоопарк в южной части города.

Однако обогащение вольеров в зоопарке — добавление игрушек, растительности, увеличение территории и прочее — как правило не решает проблему, лежащую в основе стереотипного поведения. К тому же, согласно исследованиям многочисленных зоопарков мира, у всех медведей со временем появляются психические расстройства, вне зависимости от условий содержания в неволе.

Для содержания нынешнего зоопарка ежегодно необходима 101 тысяча долларов США. Этой суммы в бюджете нет — именно поэтому животным приходится питаться протухшим мясом и вафлями.

Где найдутся деньги для постройки и содержания нового парка? Возможно, пока люди в столице и регионах живут без питьевой воды и постоянного электроснабжения, о создании нового классного зоопарка речи и не должно быть.

Так что же делать с зоопарком?

Закрывать. Вызволить животных из их бетонных палат 3 на 3 метра и сдать организациям, которые занимаются распределением их по специальным заповедникам и центрам реабилитации. Например, Bear Alert, Bear Sanctuary, Animal Defenders International, Центр реабилитации «Утес» и многим другим.

Хищных птиц можно договориться сдать подобным организациям.

Как дети будут узнавать про мир зверей?

Водить детей в сумасшедший дом для животных вряд ли имеет какую-то образовательную ценность. Сейчас существует огромное количество отличных фильмов и телевизионных передач, которые смогут дать любому человеку больше знаний, чем вывески такого типа:

Показ животных детям в таких условиях также может научить их, что безразличие к страданию — это нормально. Для того, чтобы дать детям узнать зверей поближе, можно переделать существующую территорию под контактный зоопарк, в котором будут содержаться только домашние животные, которым нравится близкий контакт с людьми.

Вообще, мы не должны содержать экзотических животных в неволе, так как невозможно создать им условия, которые не будут сводить их с ума, в которых они могут реализовать свои биологические потенции. Контактный зоопарк будет стоить гораздо меньше и не будет никого мучить.

На нынешней территории можно также сделать приют для бездомных животных (например, такой), где будут стажироваться студенты ветеринарного факультета, работать по специальным программам школьники и простые граждане, где будет новый клуб юных биологов, дрессировщиков, исследователей.

Дружелюбные собаки и кошки, вместо того, чтобы стать жертвой ежегодного отстрела, могут помочь старикам, студентам, маленьким детям и другим людям испытывать меньше стресса или одиночества, если их использовать в «пет-терапии», как уже давно делается в других странах (подробную информацию о медицинской выгоде такой терапии можно прочитать здесь).

Зоопарк может вновь стать гордостью Душанбе — полезным местом надежды, смеха и добра.