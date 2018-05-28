ГКНБ проверяет расходы на ремонт исторического музея в Бишкеке

Антикоррупционная служба (АКС) Госкомитета нацбезопасности проверяет расходы на ремонт Государственного исторического музея. Два дня назад депутаты парламента от фракции «Ата Мекен» заявили, что музей отремонтировали без тендера и проектно-сметной документации.

Пресс-служба ГКНБ сообщила, реконструкцию исторического музея должны были совершить на деньги турецкого гранта в 12,8 млн евро (1,2 млрд сомов). Согласно договору, турецкая сторона должна была переводить деньги Кыргызстану в течение трех лет.

Но после того, как 3,4 млн евро гранта были потрачены на фасад музея, правительство, «не дожидаясь сроков» перевода следующего транша, решило закончить ремонт на бюджетные деньги.

Всего из бюджета на ремонт музея было выделено более 19 млн евро (1,5 млрд сомов). Проверка реконструкции музея продолжается, по ее результатам дадут юридическую оценку.

Цена ремонта музея

26 мая депутаты оппозиционной фракции «Ата Мекен» заявили, что исторический музей отремонтировали без тендера и проектно-сметной документации. Кроме того, по словам парламентариев, оформление музея обошлось в 8,7 млн евро.

Согласно представленным ими документам, консультационно-дизайнерские работы обошлись в 394 тысяч евро. Мебель для музея стоила 366 тысяч евро — ее привезли из Европы. Две фигуры лошадей для демонстрации конного обмундирования обошлись в 28 тысяч евро.

Реконструкцию музея связывают с экс-президентом Кыргызстана Алмазбеком Атамбаевым и его окружением. Ремонт начался в марте 2016 года, когда он был президентом. Процесс курировал Сапар Исаков, который занимал пост замглавы администрации президента. Планировалось, что реконструкцию завершат к 31 августа 2016 года, но ремонт продолжается до сих пор.

В январе 2018 года президент Сооронбай Жээнбеков проверил ход реконструкции и пообещал, что музей откроется в марте этого года.

Вопросы к стоимости реконструкции музея возникли после расследования депутатов о целесообразности использования 386 млн долларов китайского кредита на модернизацию ТЭЦ. Депутатская комиссия обнаружила, что цены были завышены, и заявила, что нужно проверить и другие объекты, на которых проводилась реконструкция.

Депутаты парламента считают, что ответственность за нарушения при модернизации ТЭЦ должен нести Атамбаев. Они даже предложили разработать механизм снятия неприкосновенности c экс-президента.

Проверки проектов, которые были воплощены во времена Атамбаева, начались только после смены президента. Между Атамбаевым и Жээнбековым возникли противоречия по вопросам борьбы с коррупцией и судебной реформе, но оба политика отрицают конфликт между ними.

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