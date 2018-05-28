Мужчина зарезал девушку в отделении милиции после неудавшегося ала-качуу

В отделении милиции Жайылского района Чуйской области мужчина зарезал девушку, которую ранее пытался похитить для вступления в брак.

Тест обновлен в 19:10

Пресс-служба ГУВД Чуйского области сообщила, что инцидент произошел в ночь на 28 мая.

После сообщения о похищении девушки для принудительного вступления в брак (ала-качуу) милиционеры задержали двоих мужчин, 29 и 30 лет, и 20-летнюю девушку на посту в селе Сосновка — всех троих доставили в ОВД Жайылского района.

Пока милиционеры оформляли документы на задержанных, девушка находилась в комнате приема граждан.

«Через какое-то время гражданин (жених) (в пресс-релизе именно так и написано — прим. ред.) зашел в комнату приема граждан и закрылся изнутри, из комнаты начали исходить шум и звуки борьбы. Сотрудники милиции, взломав дверь, вошли в комнату, где девушка была обнаружена в окровавленном состоянии», — говорится в сообщении пресс-службы.

По данным милиции, «неадекватный» мужчина учинил конфликт и нанес ножевые раны молодой девушке и себе.

Девушка скончалась в отделении реанимации от полученных травм, не приходя в сознание. Мужчину прооперировали, сейчас он находится в больнице. Второго задержанного передали в следственную службу ОВД Жайылского района. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Также милиция начала служебное расследование.

Прокуратура Жайылского района возбудила уголовное дело в отношении сотрудников ОВД за халатное отношение к своим обязанностям.

По данным издания «Турмуш», девушка была помолвлена с другим человеком и вскоре собиралась выйти замуж.

«Девушка в последнее время проживала у своих родственников, опасаясь, что парень, [нанесший ей ножевые ранения], украдет ее в целях женитьбы», — сообщило издание.