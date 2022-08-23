Кыргызстанка Элиф Туралыева заявила о домогательствах со стороны своего хореографа и продюсера Чубака Канатбек уулу. Девушка написала заявление в милицию. Канатбек уулу отрицает все обвинения.

Элиф рассказала свою историю проекту Teens.kg, а они анонимно опубликовали это на своей странице в Instagram.

По словам девушки, в 2019 году они с танцевальной группой жили вместе в одном доме, а их продюсер часто ночевал у них. На тот момент она была несовершеннолетней.

История девушки вызвала общественный резонанс, а в комментариях пользователи стали писать, что речь идет именно о Канатбек уулу.

В разговоре с журналисткой «Клоопа» Элиф рассказала о том, как она решилась рассказать о домогательствах спустя три года.

«На то время мне было очень страшно – боялась вылететь из группы. Вся власть и авторитет были только у него. Через неделю я рассказала другим участницам, но, кажется, мне никто не поверил и даже не говорил на эту тему. Я заставила себя забыть все, чтобы продолжать работу с ним и не подвести группу. Но через несколько месяцев меня отправили домой, якобы я сложная и со мной трудно работать», – рассказала Элиф.

Она рассказала, что за три года сменила восемь психотерапевтов и только осенью 2021 года начала серьезное лечение со своим врачом. По словам Элиф, она боялась осуждения, что ей не поверят, и все будут молчать, как раньше.

«Но, рассказав одному человеку, поняла, что есть люди, которые реально поддержат, и собралась с силами. Позже отправила эту историю анонимно, и люди обо всем догадались», — сказала Элиф.

Что говорят другие ученицы хореографа?

Блогерка и хореограф Айгуль Болотбек кызы, известная под ником Агуша, состояла в танцевально-музыкальной группе Love iz вместе с Элиф. Она подтвердила слова девушки на своей странице в Instagram.

«Во времена, когда мы жили вместе с девочками, очень часто собирались вечерком. В один момент Элиф начала сильно плакать. Мы расспросили ее, и она рассказала об инциденте с Чубой [Чубаком Канатбек уулу]. Мы на тот момент встречались [с Чубаком]. Услышав, я не понимала, как мне быть. Обидно было за себя и Элиф – все было очень сложно. На следующий день я поговорила с ним, после длительного разговора он признался, что такое было. Есть ли у меня какие-то доказательства? Нет. Многие не поймут моего решения, с чего это решила рассказать и почему так долго молчала», — написала она.

Другая пользовательница с никнеймом swwedens сообщила, что об этой истории знают многие ученики хореографа.

«Как бы сейчас не защищали его сотрудники, все ученики с 2019, весь Famland (танцевальная группа — прим. ред.) знали об этом. И все могут подтвердить, что это правда, но почему-то молчат. За то время, пока я ходила в Famland, слышала столько историй о нем. Но в 15-17 лет моя психика отказывалась осознавать, что это все реально. Я пыталась не думать об этом. А сейчас понимаю, какой это пиздец. Я очень прошу всех старых учеников Чубы высказать в поддержку, сами знаете, кого», — написала она.