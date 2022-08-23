Кыргызстанка Элиф Туралыева заявила о домогательствах со стороны своего хореографа и продюсера Чубака Канатбек уулу. Девушка написала заявление в милицию. Канатбек уулу отрицает все обвинения.
Элиф рассказала свою историю проекту Teens.kg, а они анонимно опубликовали это на своей странице в Instagram.
По словам девушки, в 2019 году они с танцевальной группой жили вместе в одном доме, а их продюсер часто ночевал у них. На тот момент она была несовершеннолетней.
История девушки вызвала общественный резонанс, а в комментариях пользователи стали писать, что речь идет именно о Канатбек уулу.
В разговоре с журналисткой «Клоопа» Элиф рассказала о том, как она решилась рассказать о домогательствах спустя три года.
«На то время мне было очень страшно – боялась вылететь из группы. Вся власть и авторитет были только у него. Через неделю я рассказала другим участницам, но, кажется, мне никто не поверил и даже не говорил на эту тему. Я заставила себя забыть все, чтобы продолжать работу с ним и не подвести группу. Но через несколько месяцев меня отправили домой, якобы я сложная и со мной трудно работать», – рассказала Элиф.
Она рассказала, что за три года сменила восемь психотерапевтов и только осенью 2021 года начала серьезное лечение со своим врачом. По словам Элиф, она боялась осуждения, что ей не поверят, и все будут молчать, как раньше.
«Но, рассказав одному человеку, поняла, что есть люди, которые реально поддержат, и собралась с силами. Позже отправила эту историю анонимно, и люди обо всем догадались», — сказала Элиф.
Что говорят другие ученицы хореографа?
Блогерка и хореограф Айгуль Болотбек кызы, известная под ником Агуша, состояла в танцевально-музыкальной группе Love iz вместе с Элиф. Она подтвердила слова девушки на своей странице в Instagram.
«Во времена, когда мы жили вместе с девочками, очень часто собирались вечерком. В один момент Элиф начала сильно плакать. Мы расспросили ее, и она рассказала об инциденте с Чубой [Чубаком Канатбек уулу]. Мы на тот момент встречались [с Чубаком]. Услышав, я не понимала, как мне быть. Обидно было за себя и Элиф – все было очень сложно. На следующий день я поговорила с ним, после длительного разговора он признался, что такое было. Есть ли у меня какие-то доказательства? Нет. Многие не поймут моего решения, с чего это решила рассказать и почему так долго молчала», — написала она.
Другая пользовательница с никнеймом swwedens сообщила, что об этой истории знают многие ученики хореографа.
«Как бы сейчас не защищали его сотрудники, все ученики с 2019, весь Famland (танцевальная группа — прим. ред.) знали об этом. И все могут подтвердить, что это правда, но почему-то молчат. За то время, пока я ходила в Famland, слышала столько историй о нем. Но в 15-17 лет моя психика отказывалась осознавать, что это все реально. Я пыталась не думать об этом. А сейчас понимаю, какой это пиздец. Я очень прошу всех старых учеников Чубы высказать в поддержку, сами знаете, кого», — написала она.
Она также добавила, что получает сообщения от подписчиц Чубака из Украины.
«Больше всего историй я получаю от его подписчиц из Украины, потому что он, видимо, думал, что может писать им, отправлять отрывки из порно, свои фотографии (сами понимаете какого характера), выпрашивать у них нюдсы (фото интимного характера — прим. ред.), и что это никогда не всплывет», – написала девушка.
Слова Элиф подтвердила еще одна бывшая ученица хореографа.
Что об этом говорит сам Канатбек уулу?
Хореограф Чубак Канатбек уулу в разговоре с журналисткой «Клоопа» сказал, что сейчас идет «разбирательство» и он пока не может дать комментарий. Он пообещал написать редакции, когда ситуация прояснится.
Ранее мужчина обращался к своим подписчикам через сториз в своем Instagram, отрицая все слова Элиф о домогательствах.
Что сказали в милиции?
20 августа Элиф подала заявление в УВД Ленинского района Бишкека. По словам девушки, в отделении милиции «не хотели брать дело и принимать заявление» и оказывали на нее давление.
«Они меня всячески перебивали, передо мной сидели и смотрели тиктоки. Там вообще никто не работает. Вы знали, что они приняв заявление, прячут его в сейф и дело хранится десятилетиями? Не бойтесь. Мне было страшно, но я смогу. Они сказали, мол тебя же не изнасиловали. Страшно. Я вообще офигела с их слов: “Пришла бы еще через 10 лет”», – написала Элиф в сториз.
Девушка также в качестве доказательств опубликовала аудиозаписи с ее похода в милицию.
В пресс-службе Ленинского УВД сообщили журналистке «Клоопа», что Элиф обратилась к ним с заявлением 20 августа. В милиции добавили, что заявление поступило только от нее.
«Она попросила принять меры в отношении малознакомого мужчины, который в сентябре 2019 года примерно в 09:00 часов утра, находясь внутри дома по улице Ахунбаева, под предлогом сделать ей массаж, пытался склонить к развратным действиям сексуального характера», – сообщили в УВД.
В милиции сказали, что факт зарегистрировали в журнале учета информации, начали доследственную проверку и назначили необходимые экспертизы.
Кроме того, Элиф сообщила, что направила заявления в Генеральную прокуратуру и Аппарат омбудсмена.
Позже девушка рассказала, что она побывала в отделении милиции второй раз. Тогда, по ее словам, ей пришлось под давлением подписать подписку о неразглашении.
«Его [милиционера] слова были примерно такими: “Теперь, когда будешь выкладывать в интернет, вспомни об этой статье”», — сообщила она.
Насилие в отношении детей
По данным МВД, в Кыргызстане с начала 2022 года зарегистрировали более 400 фактов насилия в отношении детей. Из этих 400 фактов, 55 случаев – насилие сексуального характера.
При этом количество фактов насилия в отношении детей с каждым годом растет. Зачастую дела не доходят до суда, так как в большинстве случаев насилие в отношении детей совершается родственниками. Даже если семьи пострадавших решаются написать заявление, потом они его могут забрать, договорившись с родственниками.
Президент Садыр Жапаров 12 августа подписывал закон, ужесточающий наказание за насилие над детьми.
Для детей и подростков есть Центр помощи детям в городе Бишкек. Туда можно обратиться по номерам: 0773192099 и 0707079597. В Джалал-Абаде также есть реабилитационный центр для детей «Ак жол», контакты центра: 0773741191.
Адреса и телефоны кризисных центров, куда можно обратиться, если по отношению к вам или вашим близким оказывают насилие:
- муниципальный кризисный центр «Аялзат» в Бишкеке — телефон: 65-37-42, 65-37-38;
- кризисный центр «Шанс» — Бишкек, проспект Чуй, 207, квартира 509, телефон: 0709710320;
- кризисный центр «Сезим» — Бишкек, улица Табышалиева, 3, телефон: 0312512640;
- ОО «Энсан — Диамонд» — Ош, улица Ленина, 205/105, телефон: 0772328960, 0322222965;
- кризисный центр «Акылкарачач» — Ошская область, село Гульча, улица Набережная, 1, телефоны: 0555281423, 0776281423;
- кризисный центр «Аруулан» — Ош, улица Ленина, 205, телефоны: 0776380777, 0322255608;
- кризисный центр «Ак журок» — Ош, улица Ленина, 205, телефоны: 0550231329, 0322245976;
- ОО Кризисный Центр «Мээрбан» — Ош, улица Ленина, 312/23, телефон: 0773843461;
- НПО Кризисный Центр «Тендеш» — Нарын, улица Кыргыза, 31/3, телефоны: 0700257890, 0352250270, 03522295047;
- кризисный центр «Маана» при ОФ «Аялзат» — Талас, улица Тагайбаева, 274/2, телефоны: 0557484713, 0342255885;
- кризисный центр «Жаныл Мырза» — Баткен, улица Сыдыкова, 3, телефон: 0777393077;
- кризисный центр «Каниет» — Джалал-Абад, улица Б.Осмонова, 113, телефон: 0372255084;
- ОО «Аялзат — развитие женских инициатив» — Каракол, улица Абдрахманова, 105-14, телефоны: 0392251091, 0553835717;
- кризисный центр «Алтынай» в Чолпон-Ате — 0709694550;
- кризисный центр «Мээрман» в Караколе — 0706383637;
- Центр помощи и реабилитации женщин «Химая» в Караколе — 0702223535 (горячая линия), 0551733390.
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Соавтор: Медина Купсулдаева