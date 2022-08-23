Сотрудники завода «Умут и Ко» просят освободить совладельца предприятия Журата Абдуллаева. Видео обращение работников опубликовали в соцсети Tik-Tok.

Сотрудники переживают, что они могут потерять работу в случае остановки завода.

«Я работаю [на заводе] 21 год и я благодарна [Журату Абдуллаеву]. Не только я. На заводе сейчас паника у многих людей. Закроют завод, что мы будем делать? У всех семьи, кредиты, маленькие дети», — сказала одна из сотрудниц.

Она добавила, что Абдуллаев начинал свой бизнес «с нуля», и если его не освободят завод «растащат по кирпичикам».

Ранее глава Молочного объединения Кыргызстана Темирбек Ажыкулов сообщил изданию Kaktus.media, что Речи о закрытии или приостановки деятельности предприятия «Умут и Ко» не идет.

Задержание совладельца «Умут и Ко»

Журата Абдуллаева задержали 19 августа по подозрению в незаконном хранении огнестрельного оружия и взрывных устройств. На работе и в доме мужчины провели обыски, где нашли большое количество огнестрельного оружия и боеприпасов к нему, а также бронированную разведывательно-дозорную машину с пулеметом.

20 августа Первомайский райсуд Бишкека водворил Абдуллаева в СИЗО ГКНБ на два месяца.

В ГКНБ подчеркивают, что «не препятствуют ведению бизнеса “Умут и Ко”» и следствие идет только по изъятому оружию и боеприпасам у Абдуллаева.