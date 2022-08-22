Первомайский районный суд водворил совладельца «Умут и Ко» Журата Абдуллаева в СИЗО ГКНБ. Об этом журналистке «Клоопа» сообщили в пресс-службе суда.

По их данным, суд избрал меру пресечения в отношении бизнесмена 20 августа. Журат Абдуллаев пробудет в следственном изоляторе до 19 октября.

Госкомитет нацбезопасности задержал совладельца ОсОО «Умут и Ко» 19 августа за незаконное хранение огнестрельного оружия и взрывных устройств. На работе и в доме мужчины провели обыски, где нашли большое количество огнестрельного оружия и боеприпасов к нему, а также бронированную разведывательно-дозорную машину с пулеметом.

В ГКНБ отметили, что мужчина «в повседневной жизни постоянно использует военную униформу (камуфляж) и имеет склонности к каким-либо проявлениям агрессии, что подталкивало его к приобретению и незаконному хранению вышеуказанного вооружения».

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