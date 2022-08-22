Глава Кабинета министров Акылбек Жапаров поручил модернизировать государственный Кара-Балтинский спиртовой завод. Об этом сообщили в пресс-службе Кабмина.

По данным Кабмина, модернизировать госпредприятие поручили согласно передовым технологиям и создать современный завод. В ремонт входит укладка асфальта на всей территории завода, организация ремонтно-восстановительных работ на спиртохранилищах, обновление отпускной системы, а также отладка компьютерной системы управления.

Кара-Балтинский спиртовой завод. Фото: Пресс-служба Кабинета министров.

«Жапаров поручил закупить и оснастить лабораторию предприятия современным оборудованием международного стандарта. Он отметил, что лаборатория должна быть безукоризненной, чтобы к ее заключению по качеству продукции класса “Люкс” никто не мог придраться», – сообщили в пресс-службе.

Глава Кабмина поручил рассмотреть возможность повышения зарплаты работникам завода, при этом установив кратные коэффициенты оплаты труда уникальным специалистам. Он также поручил провести переговоры с партнерами по производству новой линии отечественной водки.

Госмонополия на спирт

В июле президент Садыр Жапаров подписал указ «О неотложных мерах по введению стопроцентной госмонополии на производство, хранение и реализацию этилового спирта». Стопроцентная госмонополия на спирт вводится в стране с 1 сентября 2022 года.

В администрации Жапарова сообщали, что указ подписан, чтобы пресечь контрабандный ввоз этилового спирта, его хранение и производство, а также урегулировать поступающие налоговые платежи. Заниматься производством и импортом спирта будет «Кара-Балтинский спиртовый завод».

Субъектам, которые используют спирт поручили предоставить «Кара-Балтинскому спиртовому заводу» для согласования действующие контракты на поставку и реализацию этилового спирта.

Этим же указом Жапаров поручил создать новое учреждение 一 Государственное агентство по контролю за производством и оборотом этилового спирта, алкогольной продукции. Оно будет контролировать производство и оборот спирта и спиртосодержащей продукции, а также займется лицензированием импорта и экспорта спирта.