Омбудсмен Кыргызстана Атыр Абдрахматова предложила открыть представительство акыйкатчы в России. Об этом она написала на своей странице в Фейсбуке 21 августа, комментируя крупное ДТП в Ульяновской области, который унес жизни 16 человек — из них 14 граждане Кыргызстана.

По ее словам, в последние месяцы поступает много жалоб на сотрудников посольств, консульств и представительств, особенно российских.

«Всем государственным органам следует усилить работу с кыргызстанцами, находящимися за пределами страны», — отметила омбудсмен.

Абрахматова пояснила «Клоопу», что такие представительства нужно открывать и в других странах, исходя от количества кыргызстанцев в этом государстве. По ее мнению, в первую очередь представительство омбудсмена нужно открыть в России.

По последним официальным данным, всего на заработках за рубежом находятся 1 млн 118 тысяч кыргызстанцев. Около одного миллиона из них работают в России.

ДТП в Ульяновской области

Днем 21 августа на трассе М5 «Урал» в Николаевском районе Ульяновской области произошла авария с участием микроавтобуса и двух фур. В результате ДТП погибли 16 человек — из них 14 граждане Кыргызстана. Троих кыргызстанцев госпитализировали. Полиция Ульяновской области сообщала, что они находятся в тяжелом состоянии.

По данным полиции, водитель одного из большегрузов не затормозил вовремя и наехал на микроавтобус, который ожидал своей очереди в реверсном движении на ремонтируемом участке дороги. В результате микроавтобус оказался зажатым между двумя грузовыми автомобилями.