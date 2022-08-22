На трассе М5 «Урал» в Николаевском районе Ульяновской области днем 21 августа произошла авария с участием микроавтобуса Mercedes и двух грузовиков.

В результате, по предварительным данным, погибли 16 человек, 14 из которых — граждане Кыргызстана. Информацию об этом подтвердили в МИД Кыргызстана.

По данным российских СМИ, еще три человека госпитализированы в тяжелом состоянии. Их гражданство устанавливается.