На трассе М5 «Урал» в Николаевском районе Ульяновской области днем 21 августа произошла авария с участием микроавтобуса Mercedes и двух грузовиков.
В результате, по предварительным данным, погибли 16 человек, 14 из которых — граждане Кыргызстана. Информацию об этом подтвердили в МИД Кыргызстана.
По данным российских СМИ, еще три человека госпитализированы в тяжелом состоянии. Их гражданство устанавливается.
В полиции Ульяновской области рассказали, что водитель одного из большегрузов не затормозил вовремя и наехал на микроавтобус, который ожидал своей очереди в реверсном движении на ремонтируемом участке дороги.
«Микроавтобус оказался зажатым между двумя грузовыми автомобилями», — отметили в полиции.
По факту произошедшего возбудили уголовное дело о нарушении правил дорожного движения.
В МИД Кыргызстана сообщили, что на место происшествия выехали консульские сотрудники посольства Кыргызстана в России. Также установлена связь с представителями правоохранительных и компетентных органов Ульяновской области.
«Посольство организовало горячую линию по номеру телефона +7 (926) 861 50 98 для близких родственников погибших и пострадавших граждан Кыргызстана […] Также открыта горячая линия — +996 508 628-588, +7 977 947 55 80, +996 551 312-000 (WhatsApp)», — сообщили в ведомстве.
Президент Садыр Жапаров в свою очередь поручил МИД, МЧС и аэропорту «Манас» проработать организацию специального борта для отправки на родину тел погибших кыргызстанцев.
«Выражаем слова глубочайшего соболезнования всем родным и близким погибших», — обратился пресс-секретарь главы государства Эрбол Султанбаев.