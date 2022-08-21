Сотрудники посольства Кыргызстана в Австрии посетили двух кыргызстанцев, задержанных в Хорватии. Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел.

По их данным, граждане Кыргызстана содержатся в окружной тюрьме в городе Карловац.

В пресс-службе отметили, что посольство находится на постоянной связи с хорватскими компетентными органами и держит на контроле этот вопрос.

Что произошло?

О задержании двух кыргызстанцев в Хорватии стало известно 6 августа. Их подозревают в перевозке нелегальных мигрантов

Информацию об этом радио «Азаттык» подтвердили в посольстве Кыргызстана в России.

Жена одного из задержанных кыргызстанцев рассказала изданию, что ее муж отправился в Хорватию на заработки в начале 2021 года через агентство. Мужчина проживал в Загребе в общежитии барачного типа вместе с мигрантами из Узбекистана и Кыргызстана.

Женщина поделилась, что 23 июля ее муж отправился на вокзал встретить каких-то людей по просьбе одной знакомой из Кыргызстана, которая занималась незаконной перевозкой мигрантов со своим супругом. В этот же день гражданина задержали. Жена задержанного считает, что кыргызстанец стал «жертвой обстоятельств».