Артисты Кыргызского государственного цирка завоевали две бронзовые медали и специальные награды на международном фестивале циркового искусства «Эхо Азии-2022» в Нур-Султане. Об этом сообщили в Министерстве культуры, информации, спорта и молодежной политики.

По данным ведомства, бронзовые медали завоевали акробаты из группы «Аят» и жонглеры из группы «Алмаз». Кроме того, группа жонглеров выиграла поездку на фестиваль в Венгрии.

В министерстве сообщили, что в фестивале участвовали более 100 артистов из Франции, Израиля, Венгрии, Монголии, Вьетнама, России, Беларуси, Узбекистана, Таджикистана и Казахстана.