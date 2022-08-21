В Кыргызстане в 44 районах, находящихся под угрозой схода оползней, стартовал масштабный проект по предотвращению стихийных бедствий. Об этом сообщили в МЧС.

По их данным, для реализации проекта Азиатский банк развития выделил Кыргызстану $39 миллионов. Специалисты уже исследовали 44 «опасные» местности.

На первоначальном этапе специалисты проведут исследование потенциально опасных зон, а затем начнется основная работа. В Кыргызстане такой метод применяется впервые.

За последние годы на территории республики зарегистрировали несколько стихийных бедствий, повлекших за собой человеческие жертвы. В 2020 году на 37 километре дороги Дыйкан – Кара-Кече в Жумгальском районе Нарынской области сошел оползень и перекрыл дорогу.

Аналогичная ситуация произошла и в 2017 году. Тогда в селе Аю-Сай Узгенского района оползни накрыли 11 домов, в шести из которых находились люди. В результате природного явления 24 человека остались под землей. Тела восьмерых из них удалось вытащить. Среди них трое были несовершеннолетними. Остальных граждан вытащить не удалось.

Техника МЧС

Президент Садыр Жапаров 13 августа передал новую спецтехнику Министерству чрезвычайных ситуаций.

Министерству передали: вертолет Airbus H-125, автобусы, гусеничные и колесные экскаваторы, фронтальные и вилочные погрузчики, внедорожники и 150 мобильных домов.

Президент сообщил, что спецтехнику приобрели за 384 140 000 сомов за счет средств госбюджета.

«Также в этом году планируем приобрести за счет средств республиканского бюджета еще один вертолет за 752 212 000 сомов. Кроме того, МЧС при поддержке Азиатского банка развития получило 10 пикапов повышенной проходимости, микроавтобус и 11 единиц инженерной тяжелой техники на сумму $1 023 480», — рассказал Жапаров.

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